Барселона збирається купити зірку Манчестер Юнайтед
Керівництво каталонської "Барселони" хоче отримати права на форварда збірної Англії Мейсона Грінвуда. "Синьо-гранатові" ведуть переговори з англійським "Манчестер Юнайтед", якому належать права на гравця.
"Барсе" хоче отримати Грінвуда якнайшвидше, повідомляє The Athletic.
Тренерський штаб "Барселони" стурбований низькою реалізацією моментів команди цього сезону. Наставник каталонців Хаві Ернандес попросив у президента клубу Жоана Лапорту запросити ще одного атакувального гравця.
Трансфер Грінвуду до "Барселони"
У каталонського клубу немає грошей, щоби придбати зірку світового класу. При цьому "Барсі" потрібний футболіст, якому не доведеться адаптуватися в іспанській Ла-Лізі.
Хаві обрав Мейсона Грінвуда, права на якого належать "Манчестер Юнайтед". Цього сезону 22-річний форвард виступає на правах оренди за іспанський "Хетафе".
"Барселона" хоче отримати Грінвуда вже в січні, але якщо не зуміє домовитися з "МЮ" про такий трансфер, то намагатиметься купити гравця влітку цього року. "Хетафе" отримає частину коштів від продажу футболіста
Мейсон Грінвуд зіграв за "Хетафе" 14 матчів, у яких забив три голи та зробив чотири результативні передачі.
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