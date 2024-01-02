Барселона збирається купити зірку Манчестер Юнайтед

Мейсон Грінвуд з партнерами по "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/masongreenwood/

Керівництво каталонської "Барселони" хоче отримати права на форварда збірної Англії Мейсона Грінвуда. "Синьо-гранатові" ведуть переговори з англійським "Манчестер Юнайтед", якому належать права на гравця.

"Барсе" хоче отримати Грінвуда якнайшвидше, повідомляє The Athletic.

Читайте також:

Тренерський штаб "Барселони" стурбований низькою реалізацією моментів команди цього сезону. Наставник каталонців Хаві Ернандес попросив у президента клубу Жоана Лапорту запросити ще одного атакувального гравця.

Трансфер Грінвуду до "Барселони"

У каталонського клубу немає грошей, щоби придбати зірку світового класу. При цьому "Барсі" потрібний футболіст, якому не доведеться адаптуватися в іспанській Ла-Лізі.

Хаві обрав Мейсона Грінвуда, права на якого належать "Манчестер Юнайтед". Цього сезону 22-річний форвард виступає на правах оренди за іспанський "Хетафе".

Грінвуд у матчі за "Хетафе". Фото: instagram.com/masongreenwood/

"Барселона" хоче отримати Грінвуда вже в січні, але якщо не зуміє домовитися з "МЮ" про такий трансфер, то намагатиметься купити гравця влітку цього року. "Хетафе" отримає частину коштів від продажу футболіста

Мейсон Грінвуд зіграв за "Хетафе" 14 матчів, у яких забив три голи та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" випустило заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ.

У Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК "Металіст".

Внаслідок обстрілу Києва загинула українська футболістка та її мама.

Гравці "Реала" просили Анчелотті за Луніна.