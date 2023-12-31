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Скільки Барселона запропонувала за лідера Жирони — сума не вражає

31 грудня 2023 22:39
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Агабекян Карен
редактор
Скільки Барселона запропонувала за лідера Жирони — сума не вражає
Гравці "Жирони". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" просувається у питанні викупу капітана "Жирони" Алеїша Гарсії. У клубі навіть готові зробити пропозицію лідерам чемпіонату Іспанії.

За футболіста хочуть заплатити менше, ніж він коштує на "Трансфермаркт", повідомив BlxckNews.

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Скільки ж заплатять за Гарсію

За інформацією джерела, "Барселона" готова не лише заплатити за Гарсію гроші, а й віддасть двох гравців.

"Жирона" має отримати за футболіста 15 млн євро, Пабло Торре та оренду Мікаїла Файє до кінця поточного сезону.

Через травми важливих футболістів центру поля в "Барселоні" хочуть отримати Алеїша саме в січні 2024 року. До того ж Гарсія подобається головному тренеру синьо-гранатових Хаві Ернандесу.

У поточному сезоні 26-річний півзахисник у вісімнадцяти матчах забив три голи і віддав чотири результативні передачі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

Нагадаємо, у Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК "Металіст".

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