Скільки Барселона запропонувала за лідера Жирони — сума не вражає

Гравці "Жирони". Фото: "Жирона"

Каталонська "Барселона" просувається у питанні викупу капітана "Жирони" Алеїша Гарсії. У клубі навіть готові зробити пропозицію лідерам чемпіонату Іспанії.

За футболіста хочуть заплатити менше, ніж він коштує на "Трансфермаркт", повідомив BlxckNews.

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El Barça se plantea зробити una primera oferta en el mercado de invierno por Aleix García.



La oferta consistiría en 15M mas Pablo Torre junto a la cesión de Mikayil Faye al Girona hasta final de temporada. https://t.co/e9kwzAJVmp pic.twitter.com/lXp0L0VVyb — Black (@BlxckNews) December 31, 2023

Скільки ж заплатять за Гарсію

За інформацією джерела, "Барселона" готова не лише заплатити за Гарсію гроші, а й віддасть двох гравців.

"Жирона" має отримати за футболіста 15 млн євро, Пабло Торре та оренду Мікаїла Файє до кінця поточного сезону.

Через травми важливих футболістів центру поля в "Барселоні" хочуть отримати Алеїша саме в січні 2024 року. До того ж Гарсія подобається головному тренеру синьо-гранатових Хаві Ернандесу.

У поточному сезоні 26-річний півзахисник у вісімнадцяти матчах забив три голи і віддав чотири результативні передачі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 20 млн євро.

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