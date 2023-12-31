Сколько Барселона предложила за лидера Жирона — сума не впечатляет

Игроки "Жироны". Фото: "Жирона"

Каталонская "Барселона" продвигается в вопросе выкупа капитана "Жироны" Алеиша Гарсии. В клубе даже готовы сделать предложение лидерам чемпионата Испании.

За футболиста хотят заплатить меньше, чем он стоит "Трансфермаркт", сообщил BlxckNews.

Читайте также:

🚨 EXCLUSIVA 🚨



El Barça se plantea realizar una primera oferta en el mercado de invierno por Aleix García.



La oferta consistiría en 15M mas Pablo Torre junto a la cesión de Mikayil Faye al Girona hasta final de temporada. https://t.co/e9kwzAJVmp pic.twitter.com/lXp0L0VVyb — Black (@BlxckNews) December 31, 2023

Сколько же заплатят за Гарсию

По информации источника, "Барселона" готово не только заплатить за Гарсию деньги, но и отдаст двух игроков.

"Жирона" должна получить за футболиста 15 млн евро, Пабло Торре и аренду Микаила Файе до конца текущего сезона.

Из-за травм важных футболистов центра поля в "Барселоне" хотят заполучить Алеиша именно в январе 2024 года. К тому же Гарсия нравится главному тренеру сине-гранатовых Хави Эрнандесу.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник в восемнадцати матчах забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.