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Сколько Барселона предложила за лидера Жирона — сума не впечатляет

31 декабря 2023 22:39
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Агабекян Карен
редактор
Сколько Барселона предложила за лидера Жирона — сума не впечатляет
Игроки "Жироны". Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" продвигается в вопросе выкупа капитана "Жироны" Алеиша Гарсии. В клубе даже готовы сделать предложение лидерам чемпионата Испании.

За футболиста хотят заплатить меньше, чем он стоит "Трансфермаркт", сообщил BlxckNews.

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Сколько же заплатят за Гарсию

По информации источника, "Барселона" готово не только заплатить за Гарсию деньги, но и отдаст двух игроков.

"Жирона" должна получить за футболиста 15 млн евро, Пабло Торре и аренду Микаила Файе до конца текущего сезона.

Из-за травм важных футболистов центра поля в "Барселоне" хотят заполучить Алеиша именно в январе 2024 года. К тому же Гарсия нравится главному тренеру сине-гранатовых Хави Эрнандесу.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник в восемнадцати матчах забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

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