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Барселона собирается купить звезду Манчестер Юнайтед

2 января 2024 16:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона собирается купить звезду Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд с партнерами по "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/masongreenwood/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" хочет получить права на форварда сборной Англии Мейсона Гринвуда. "Сине-гранатовые" ведут переговоры с английским "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на игрока.

"Барсе" хочет заполучить Гринвуда как можно быстрее, сообщает The Athletic

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Тренерский штаб "Барселоны" обеспокоен низкой реализацией моментов команды в нынешнем сезоне. Наставник каталонцев Хави Эрнандес попросил у президента клуба Жоана Лапорту пригласить еще одного атакующего игрока. 

Трансфер Гринвуда в "Барселону" 

У каталонского клуба нет денег, чтобы приобрести звезду мирового класса. При этом "Барсе" необходим футболист, которому не придется адаптироваться в испанской Ла Лиге. 

Выбор Хави пал на Мейсона Гринвуда, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне 22-летний форвард выступает на правах аренды за испанский "Хетафе". 

Мейсон Гринвуд
Гринвуд в матче за "Хетафе". Фото: instagram.com/masongreenwood/

"Барселона" хочет получить Гринвуда уже в январе, но если не сумеет договориться с "МЮ" о таком трансфере, то постарается купить игрока летом этого года. "Хетафе" получит часть средств от продажи футболиста. 

Мейсон Гринвуд сыграл за "Хетафе" 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. 

Напомним, "Динамо" выпустило заявление по поводу ракетной атаки россиян на Киев. 

В Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист". 

В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама. 

Игроки "Реала" просили Анчелотти за Лунина.

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