Барселона собирается купить звезду Манчестер Юнайтед

Мейсон Гринвуд с партнерами по "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/masongreenwood/

Руководство каталонской "Барселоны" хочет получить права на форварда сборной Англии Мейсона Гринвуда. "Сине-гранатовые" ведут переговоры с английским "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на игрока.

"Барсе" хочет заполучить Гринвуда как можно быстрее, сообщает The Athletic.

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Трансфер Гринвуда в "Барселону"

У каталонского клуба нет денег, чтобы приобрести звезду мирового класса. При этом "Барсе" необходим футболист, которому не придется адаптироваться в испанской Ла Лиге.

Выбор Хави пал на Мейсона Гринвуда, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне 22-летний форвард выступает на правах аренды за испанский "Хетафе".

Гринвуд в матче за "Хетафе". Фото: instagram.com/masongreenwood/

"Барселона" хочет получить Гринвуда уже в январе, но если не сумеет договориться с "МЮ" о таком трансфере, то постарается купить игрока летом этого года. "Хетафе" получит часть средств от продажи футболиста.

Мейсон Гринвуд сыграл за "Хетафе" 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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