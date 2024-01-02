Барселона собирается купить звезду Манчестер Юнайтед
Руководство каталонской "Барселоны" хочет получить права на форварда сборной Англии Мейсона Гринвуда. "Сине-гранатовые" ведут переговоры с английским "Манчестер Юнайтед", которому принадлежат права на игрока.
"Барсе" хочет заполучить Гринвуда как можно быстрее, сообщает The Athletic.
Тренерский штаб "Барселоны" обеспокоен низкой реализацией моментов команды в нынешнем сезоне. Наставник каталонцев Хави Эрнандес попросил у президента клуба Жоана Лапорту пригласить еще одного атакующего игрока.
Трансфер Гринвуда в "Барселону"
У каталонского клуба нет денег, чтобы приобрести звезду мирового класса. При этом "Барсе" необходим футболист, которому не придется адаптироваться в испанской Ла Лиге.
Выбор Хави пал на Мейсона Гринвуда, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне 22-летний форвард выступает на правах аренды за испанский "Хетафе".
"Барселона" хочет получить Гринвуда уже в январе, но если не сумеет договориться с "МЮ" о таком трансфере, то постарается купить игрока летом этого года. "Хетафе" получит часть средств от продажи футболиста.
Мейсон Гринвуд сыграл за "Хетафе" 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
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