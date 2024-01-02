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Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в Динамо

2 января 2024 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в Динамо
Максим Брагару в матче за молодежную сборную Украины. Фото: instagram.com/bragarchik_45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал интерес других клубов к футболисту одесской команде Максиму Брагару. Также наставник рассказал, планируется ли продажа защитника Владимира Салюка. 

Григорчук считает, что футболистам "Черноморца" пока рано переходить в другие команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Football

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Роман Григорчук заявил, что Максим Брагару и Владимир Салюк должны остаться в "Черноморце" как минимум до конца нынешнего сезона. Это поможет футболистам одесской команды добиться прогресса в игре, после чего они смогут перейти в новые команды и стать частью их основных составов. 

Максим Брагару
Максим Брагару в обычной жизни. Фото: instagram.com/bragarchik_45

Интерес "Динамо" к Брагару 

В то же время сразу несколько клубов продолжают интересоваться футболистами "Черноморца". Роман Григорчук дал положительную характеристику Максиму Брагару. Тренер заявил, что молодой хавбек уже давно выступает на высоком уровне и не подвержен стрессам. У 21-летнего игрока хорошее будущее, однако ему не стоит спешить с решением о переходе в другой клуб. 

"Потенциал этого футболиста далеко не до конца раскрыт, поэтому предпочтет, если он весеннюю часть нынешнего чемпионата продолжит в "Черноморце" и будет прогрессировать и дальше", — заявил Роман Григорчук. 

В то же время тренер "Черноморца" объяснил, что Владимир Салюк быстро вышел на свой нынешний уровень и у него произошел определенный спад. Молодому игроку психологически сложно справляться с ответственностью. Однако тренер продолжает доверять Салюку и не собирается искать ему замену. 

Напомним, "Барселона" собирается купить звезду "Манчестер Юнайтед". 

"Динамо" выпустило заявление по поводу ракетной атаки россиян на Киев. 

В Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист". 

В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама. 

Игроки "Реала" просили Анчелотти за Лунина.

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