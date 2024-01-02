Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в Динамо

Максим Брагару в матче за молодежную сборную Украины. Фото: instagram.com/bragarchik_45

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал интерес других клубов к футболисту одесской команде Максиму Брагару. Также наставник рассказал, планируется ли продажа защитника Владимира Салюка.

Григорчук считает, что футболистам "Черноморца" пока рано переходить в другие команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UA-Football.

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Роман Григорчук заявил, что Максим Брагару и Владимир Салюк должны остаться в "Черноморце" как минимум до конца нынешнего сезона. Это поможет футболистам одесской команды добиться прогресса в игре, после чего они смогут перейти в новые команды и стать частью их основных составов.

Максим Брагару в обычной жизни. Фото: instagram.com/bragarchik_45

Интерес "Динамо" к Брагару

В то же время сразу несколько клубов продолжают интересоваться футболистами "Черноморца". Роман Григорчук дал положительную характеристику Максиму Брагару. Тренер заявил, что молодой хавбек уже давно выступает на высоком уровне и не подвержен стрессам. У 21-летнего игрока хорошее будущее, однако ему не стоит спешить с решением о переходе в другой клуб.

"Потенциал этого футболиста далеко не до конца раскрыт, поэтому предпочтет, если он весеннюю часть нынешнего чемпионата продолжит в "Черноморце" и будет прогрессировать и дальше", — заявил Роман Григорчук.

В то же время тренер "Черноморца" объяснил, что Владимир Салюк быстро вышел на свой нынешний уровень и у него произошел определенный спад. Молодому игроку психологически сложно справляться с ответственностью. Однако тренер продолжает доверять Салюку и не собирается искать ему замену.

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