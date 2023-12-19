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Ломаченко дізнався ім'я суперника та дату наступного поєдинку

19 грудня 2023 20:55
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко дізнався ім'я суперника та дату наступного поєдинку
Василь Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 2024-го року проведе поєдинок. Суперником українця стане колишній абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум, слова якого навів портал boxingscene.com.

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Постер бою Ломаченко — Камбосос. Фото: Google

Бій Ломаченко — Камбосос

Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що наступний бій Василя буде титульним. На коні стоятиме залишений вакантним пояс IBF.

Попередньо обговорюватиметься дата 13 квітня, а місцем проведення стане австралійський Перт.

"Ми маємо намір завершити переговори про поєдинок Ломаченка та Камбососа. Я впевнений, що ми досягли великого прогресу. Я вірю, що бій відбудеться у квітні в Австралії", — сказав Арум.

Зазначимо, що поєдинок міг пройти 2023-го року, але Ломаченко після бою з Девіном Хейні відмовився боксувати до кінця року через війну в Україні.

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