Ломаченко дізнався ім'я суперника та дату наступного поєдинку
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 2024-го року проведе поєдинок. Суперником українця стане колишній абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос.
Про це повідомив промоутер українця Боб Арум, слова якого навів портал boxingscene.com.
Бій Ломаченко — Камбосос
Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що наступний бій Василя буде титульним. На коні стоятиме залишений вакантним пояс IBF.
Попередньо обговорюватиметься дата 13 квітня, а місцем проведення стане австралійський Перт.
"Ми маємо намір завершити переговори про поєдинок Ломаченка та Камбососа. Я впевнений, що ми досягли великого прогресу. Я вірю, що бій відбудеться у квітні в Австралії", — сказав Арум.
Зазначимо, що поєдинок міг пройти 2023-го року, але Ломаченко після бою з Девіном Хейні відмовився боксувати до кінця року через війну в Україні.
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