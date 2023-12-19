Ломаченко узнал имя соперника и дату следующего поединка
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в 2024-м году проведет поединок. Соперником украинца станет бывший абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос.
Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум, слова которого привел портал boxingscene.com.
Бой Ломаченко — Камбосос
Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что следующий бой Василия будет титульным. На кону будет стоять оставленным вакантным пояс IBF.
Предварительно обсуждается дата 13 апреля, а местом проведения станет австралийский Перт.
"Мынамерены завершить переговоры о поединке Ломаченко и Камбососа. Я уверен, что мы достигли большого прогресса. Я верю, что бой состоится в апреле в Австралии", — сказал Арум.
Отметим, что поединок мог пройти в 2023-м году, но Ломаченко после боя с Девином Хэйни отказался боксировать до конца года из-за войны в Украине.
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