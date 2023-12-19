Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ломаченко узнал имя соперника и дату следующего поединка arrow

Ломаченко узнал имя соперника и дату следующего поединка

19 декабря 2023 20:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко узнал имя соперника и дату следующего поединка
Василий Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в 2024-м году проведет поединок. Соперником украинца станет бывший абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос.

Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум, слова которого привел портал boxingscene.com.

Читайте также:
Василий Ломаченко
Постер бою Ломаченко — Камбосос. Фото: Google

Бой Ломаченко — Камбосос

Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что следующий бой Василия будет титульным. На кону будет стоять оставленным вакантным пояс IBF.

Предварительно обсуждается дата 13 апреля, а местом проведения станет австралийский Перт.

"Мынамерены завершить переговоры о поединке Ломаченко и Камбососа. Я уверен, что мы достигли большого прогресса. Я верю, что бой состоится в апреле в Австралии", — сказал Арум.

Отметим, что поединок мог пройти в 2023-м году, но Ломаченко после боя с Девином Хэйни отказался боксировать до конца года из-за войны в Украине.

Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды. 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Милевский отметил возвращение из больницы сюрпризом для болельщиков. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме