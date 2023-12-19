Ломаченко узнал имя соперника и дату следующего поединка

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в 2024-м году проведет поединок. Соперником украинца станет бывший абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос.

Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум, слова которого привел портал boxingscene.com.

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Бой Ломаченко — Камбосос

Глава промоутерской компании Top Rank заявил, что следующий бой Василия будет титульным. На кону будет стоять оставленным вакантным пояс IBF.

Предварительно обсуждается дата 13 апреля, а местом проведения станет австралийский Перт.

"Мынамерены завершить переговоры о поединке Ломаченко и Камбососа. Я уверен, что мы достигли большого прогресса. Я верю, что бой состоится в апреле в Австралии", — сказал Арум.

Отметим, что поединок мог пройти в 2023-м году, но Ломаченко после боя с Девином Хэйни отказался боксировать до конца года из-за войны в Украине.

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