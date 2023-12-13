Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик значительно обошел Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров P4P arrow

Усик значительно обошел Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров P4P

13 декабря 2023 20:38
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Усик значительно обошел Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров P4P
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик сохранил за собой третью строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. При этом из супертяжелого веса украинец выше всех его следующий соперник Тайсон Фьюри остался далеко позади.

Обновленный рейтинг опубликовало авторитетное издание ESPN, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Первую строчку рейтинга занимает абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, на втором месте — чемпион WBC и WBO во втором самом легком весе Наоя Инуэ, а дальше идет украинский боксер и Сауль Альварес.

Свой последний поединок Усик провел 26 августа против Даниэля Дюбуа. Принципиальный соперник Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира британец Тайсон Фьюри только замкнул топ-10.

Только два супертяжа в Топ-10

Примечательно, что Усик и Фьюри — единственные супертяжеловесы в рейтинге. Звездные Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа оказались вне десятки лучших боксеров ХХ века.

Добавим, что Девин Хейни, избивший Василия Ломаченко, поднялся с седьмого на шестое место. Недавно американец убедительно победил Реджиса Прогрейса в новой для себя весовой категории.

Напомним, Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Карим Бензема превзошел достижения Месси и Роналду.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Интерес к Артему Довбику подтвердили еще два европейских гранда.

Футболист "Динамо" вошел в список самых быстрых игроков мира.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме