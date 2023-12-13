Усик значительно обошел Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров P4P

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: reuters

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик сохранил за собой третью строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. При этом из супертяжелого веса украинец выше всех его следующий соперник Тайсон Фьюри остался далеко позади.

Обновленный рейтинг опубликовало авторитетное издание ESPN, передает Новини.LIVE.

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Первую строчку рейтинга занимает абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, на втором месте — чемпион WBC и WBO во втором самом легком весе Наоя Инуэ, а дальше идет украинский боксер и Сауль Альварес.

Свой последний поединок Усик провел 26 августа против Даниэля Дюбуа. Принципиальный соперник Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира британец Тайсон Фьюри только замкнул топ-10.

Только два супертяжа в Топ-10

Примечательно, что Усик и Фьюри — единственные супертяжеловесы в рейтинге. Звездные Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа оказались вне десятки лучших боксеров ХХ века.

Добавим, что Девин Хейни, избивший Василия Ломаченко, поднялся с седьмого на шестое место. Недавно американец убедительно победил Реджиса Прогрейса в новой для себя весовой категории.

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