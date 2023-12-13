Усик значно обійшов Тайсона Ф’юрі у списку найкращих боксерів P4P

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: reuters

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик зберіг за собою третій рядок рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. При цьому з суперважкої ваги українець вище за всіх, його наступний суперник Тайсон Ф’юрі залишився далеко позаду.

Оновлений рейтинг опублікувало авторитетне видання ESPN, передає Новини.LIVE.

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Першу сходинку рейтингу посідає абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, на другому місці — чемпіон WBC і WBO у другій найлегшій вазі Наоя Інуе, а далі йде український боксер та Сауль Альварес.

Свій останній поєдинок Усик провів 26 серпня проти Даніеля Дюбуа. Принциповий суперник Усика в бою за звання абсолютного чемпіона світу британець Тайсон Ф'юрі лише замкнув топ-10.

Лише два супертяжі у Топ-10

Примітно, що Усик і Ф'юрі — єдині супертяжі у рейтингу. Зіркові Деонтей Уайлдер та Ентоні Джошуа опинилися поза десяткою найкращих боксерів сучасності.

Додамо, що Девін Хейні, який побив Василя Ломаченка, піднявся з сьомого на шосте місце. Нещодавно американець переконливо переміг Реджиса Прогрейса у новій для себе ваговій категорії.

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