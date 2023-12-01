В Усика іронічно відповіли Ф'юрі з приводу підготовки до бою

Олександр Усик із тренером Юрієм Ткаченком. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Гендиректор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк відповів на висловлювання Тайсона Ф'юрі про Олександра Усика. Менеджер українського боксера порівняв підготовку до бою "Циганського короля" та свого клієнта.

Усик і Ф'юрі розпочали активну фазу підготовки до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

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Бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком відбудеться у Саудівській Аравії 17 лютого 2024 року. Переможець протистояння отримає чотири чемпіонські пояси — WBC, WBA, WBO та IBF. Спортсмени вже неодноразово коментували шанси один одного, причому Тайсон Ф'юрі не соромиться при цьому виразів.

Усик тренується у рингу. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Красюк назвав перевагу Усика над суперником

Менеджер українського боксера сподівається, що британець набагато краще підготується до бою з Олександром Усиком. Красюк із сарказмом оцінив форму Ф'юрі, який кілька тижнів тому насилу переміг боксера-дебютанта Френсіса Нганну.

Красюк пояснив, що Усик не відповідає на нападки з боку Ф'юрі через свою природну скромність. Українець вважає за краще демонструвати свою перевагу на рингу. Олександр Усик вже кілька тижнів напружено займається у спортивній залі.

"Цей поєдинок буде не просто битвою за чемпіонський титул. Ми очікуємо складний, важкий, жахливий бій, в якому обидва боксери продемонструють свої найкращі навички. Вони розуміють, що стоїть на кону. І цього вечора Тайсону не допоможе його зарозумілість", — заявив Олександр Красюк.

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