В Усика іронічно відповіли Ф'юрі з приводу підготовки до бою
Гендиректор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк відповів на висловлювання Тайсона Ф'юрі про Олександра Усика. Менеджер українського боксера порівняв підготовку до бою "Циганського короля" та свого клієнта.
Усик і Ф'юрі розпочали активну фазу підготовки до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.
Бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком відбудеться у Саудівській Аравії 17 лютого 2024 року. Переможець протистояння отримає чотири чемпіонські пояси — WBC, WBA, WBO та IBF. Спортсмени вже неодноразово коментували шанси один одного, причому Тайсон Ф'юрі не соромиться при цьому виразів.
Красюк назвав перевагу Усика над суперником
Менеджер українського боксера сподівається, що британець набагато краще підготується до бою з Олександром Усиком. Красюк із сарказмом оцінив форму Ф'юрі, який кілька тижнів тому насилу переміг боксера-дебютанта Френсіса Нганну.
Красюк пояснив, що Усик не відповідає на нападки з боку Ф'юрі через свою природну скромність. Українець вважає за краще демонструвати свою перевагу на рингу. Олександр Усик вже кілька тижнів напружено займається у спортивній залі.
"Цей поєдинок буде не просто битвою за чемпіонський титул. Ми очікуємо складний, важкий, жахливий бій, в якому обидва боксери продемонструють свої найкращі навички. Вони розуміють, що стоїть на кону. І цього вечора Тайсону не допоможе його зарозумілість", — заявив Олександр Красюк.
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