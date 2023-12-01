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У Усика иронично ответили Фьюри по поводу подготовки к бою

1 декабря 2023 12:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Усика иронично ответили Фьюри по поводу подготовки к бою
Александр Усик с тренером Юрием Ткаченко. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк ответил на высказывания Тайсона Фьюри про Александра Усика. Менеджер украинского боксера сравнил подготовку к бою "Цыганского короля" и своего клиента. 

Усик и Фьюри начали активную фазу подготовки к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene

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Бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится в Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года. Победитель противостояния получит четыре чемпионских пояса — WBC, WBA, WBO и IBF. Спортсмены уже неоднократно комментировали шансы друг друга, причем Тайсон Фьюри не стесняется при этом выражений. 

Александр Усик
Усик тренируется в ринге. Фото: instagram.com/tkachenko_yurii/

Красюк назвал преимущество Усика над соперником

Менеджер украинского боксера надеется на то, что британец намного лучше подготовится к бою с Александром Усиком. Красюк с сарказмом оценил форму Фьюри, который несколько недель назад с трудом победил боксера-дебютанта Фрэнсиса Нганну. 

Красюк объяснил, что Усик не отвечает на нападки со стороны Фьюри из-за своей природной скромности. Украинец предпочитает демонстрировать свое превосходство на ринге. Александр Усик уже несколько недель напряженно занимается в спортивном зале. 

"Этот поединок будет не просто битвой за чемпионский титул. Мы ожидаем сложный, тяжелый, ужасный бой, в котором оба боксера продемонстрируют свои лучшие навыки. Они понимают, что стоит на кону. И в этот вечер Тайсону не поможет его высокомерие", — заявил Александр Красюк. 

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