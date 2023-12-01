У Усика иронично ответили Фьюри по поводу подготовки к бою
Гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк ответил на высказывания Тайсона Фьюри про Александра Усика. Менеджер украинского боксера сравнил подготовку к бою "Цыганского короля" и своего клиента.
Усик и Фьюри начали активную фазу подготовки к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing Scene.
Бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится в Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года. Победитель противостояния получит четыре чемпионских пояса — WBC, WBA, WBO и IBF. Спортсмены уже неоднократно комментировали шансы друг друга, причем Тайсон Фьюри не стесняется при этом выражений.
Красюк назвал преимущество Усика над соперником
Менеджер украинского боксера надеется на то, что британец намного лучше подготовится к бою с Александром Усиком. Красюк с сарказмом оценил форму Фьюри, который несколько недель назад с трудом победил боксера-дебютанта Фрэнсиса Нганну.
Красюк объяснил, что Усик не отвечает на нападки со стороны Фьюри из-за своей природной скромности. Украинец предпочитает демонстрировать свое превосходство на ринге. Александр Усик уже несколько недель напряженно занимается в спортивном зале.
"Этот поединок будет не просто битвой за чемпионский титул. Мы ожидаем сложный, тяжелый, ужасный бой, в котором оба боксера продемонстрируют свои лучшие навыки. Они понимают, что стоит на кону. И в этот вечер Тайсону не поможет его высокомерие", — заявил Александр Красюк.
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