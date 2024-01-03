Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время

Василий Ломаченко перед поединком. Скриншот YouTube

Известный украинский боксер Василий Ломаченко выбирает удачный момент для того, чтобы объявить о завершении карьеры. Он мог сделать это еще до объявления об организации боя с Джорджем Камбососом.

Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, почему украинский спортсмен хочет уйти из бокса, сообщает ESNEWS.

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Василий Ломаченко на ринге. Скриншот YouTube

Ломаченко завершит карьеру

Роберт Гарсия уверен, что возраст помешает Василию Ломаченко добиться очередных успехов в спорте. Не исключено, что украинец сумеет завоевать еще один титул, после чего и объявит об уходе из большого спорта.

Согласно информации Гарсии, Ломаченко был готов объявить о "пенсии" еще до того, как стало известно про поединок с австралийцем Камбососом. Однако украинец решил сразиться за вакантный титул и попробовать завершить карьеру на мажорной ноте. В любом случае, боя в Австралии может стать последним для Ломаченко.

Противостояние Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко должно пройти в апреле 2024 года.

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