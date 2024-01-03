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Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время

3 января 2024 09:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время
Василий Ломаченко перед поединком. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский боксер Василий Ломаченко выбирает удачный момент для того, чтобы объявить о завершении карьеры. Он мог сделать это еще до объявления об организации боя с Джорджем Камбососом.

Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, почему украинский спортсмен хочет уйти из бокса, сообщает ESNEWS

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После поражения в бою с Девином Хейни 35-летний Василий Ломаченко упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Эксперты считают, что другой возможности объединить пояса у украинца уже не будет. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко на ринге. Скриншот YouTube

Ломаченко завершит карьеру 

Роберт Гарсия уверен, что возраст помешает Василию Ломаченко добиться очередных успехов в спорте. Не исключено, что украинец сумеет завоевать еще один титул, после чего и объявит об уходе из большого спорта. 

Согласно информации Гарсии, Ломаченко был готов объявить о "пенсии" еще до того, как стало известно про поединок с австралийцем Камбососом. Однако украинец решил сразиться за вакантный титул и попробовать завершить карьеру на мажорной ноте. В любом случае, боя в Австралии может стать последним для Ломаченко. 

Противостояние Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко должно пройти в апреле 2024 года. 

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