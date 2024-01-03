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Ексгравець Динамо та збірної України близький до переходу в чемпіонат Англії

3 січня 2024 13:21
оновлено: 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Ексгравець Динамо та збірної України близький до переходу в чемпіонат Англії
Богдан Михайліченко на тренуванні у Хорватії. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В англійському Чемпіоншипі до Назарія Русіна може приєднатися ще один вихованець київського "Динамо". У лізі цікавляться Богданом Михайліченком.

Лівий захисник може перебратися до Англії вже у січні, повідомив "Футбол24".

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Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко на презентації у "Динамо". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Ще один українець в Англії

За інформацією джерела, Михайличенком цікавиться клуб із другого за силою дивізіону Англії. Назву команди не повідомили. У Чемпіоншипі вже грають українці Назарій Русин ("Сандерленд") та Микола Кухаревич ("Свонсі").

У Загребі нададуть Михайліченку статус вільного агента, попри, що у нього півроку контракту.

На місце Михайліченка хорвати підпишуть японця Таку Огівару з "Урави Редс".

Михайліченко перейшов до "Динамо" Загреб влітку і з того часу провів 15 матчів.

У "Динамо" українець став жертвою політичних розбірок у клубі. Богдан прийшов у команду на запрошення тренера та спортивного директора, які у вересні пішли у відставку. Нове керівництво клубу прибирає те, що робили попередники.

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

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