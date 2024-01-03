Ексгравець Динамо та збірної України близький до переходу в чемпіонат Англії
В англійському Чемпіоншипі до Назарія Русіна може приєднатися ще один вихованець київського "Динамо". У лізі цікавляться Богданом Михайліченком.
Лівий захисник може перебратися до Англії вже у січні, повідомив "Футбол24".
Ще один українець в Англії
За інформацією джерела, Михайличенком цікавиться клуб із другого за силою дивізіону Англії. Назву команди не повідомили. У Чемпіоншипі вже грають українці Назарій Русин ("Сандерленд") та Микола Кухаревич ("Свонсі").
У Загребі нададуть Михайліченку статус вільного агента, попри, що у нього півроку контракту.
На місце Михайліченка хорвати підпишуть японця Таку Огівару з "Урави Редс".
Михайліченко перейшов до "Динамо" Загреб влітку і з того часу провів 15 матчів.
У "Динамо" українець став жертвою політичних розбірок у клубі. Богдан прийшов у команду на запрошення тренера та спортивного директора, які у вересні пішли у відставку. Нове керівництво клубу прибирає те, що робили попередники.
Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.
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