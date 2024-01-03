Экс-игрок Динамо и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии

Богдан Михайличенко на тренировке в Хорватии. Фото: "Динамо" Загреб

В английском Чемпионшипе к Назарию Русину может присоединиться еще один воспитанник киевского "Динамо". В лиге интересуются Богданом Михайличенко.

Левый защитник может перебраться в Англию уже в январе, сообщил "Футбол24".

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Богдан Михайличенко на презентации в "Динамо". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Еще один украинец в Англии

По информации источника, Михайличенком интересуется клуб из второго по силе дивизиона Англии. Название команды не сообщили. В Чемпионшипе уже играют украинцы Назарий Русин ("Сандерленд") и Николай Кухаревич ("Свонси").

В Загребе предоставят Михайличенко статус свободного агента, несмотря на полгода контракта.

На место Михайличенко хорваты подпишут японца Такую Огивару из "Уравы Редс".

Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом и с тех пор провел 15 матчей.

В "Динамо" украинец стал жертвой политических разборок в клубе. Богдан пришел в команду по приглашению тренера и спортивного директора, которые в сентябре ушли в отставку. Новое руководство клуба убирает то, что делали предшественники.

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.

Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время.

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