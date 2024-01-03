Экс-игрок Динамо и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии
В английском Чемпионшипе к Назарию Русину может присоединиться еще один воспитанник киевского "Динамо". В лиге интересуются Богданом Михайличенко.
Левый защитник может перебраться в Англию уже в январе, сообщил "Футбол24".
Еще один украинец в Англии
По информации источника, Михайличенком интересуется клуб из второго по силе дивизиона Англии. Название команды не сообщили. В Чемпионшипе уже играют украинцы Назарий Русин ("Сандерленд") и Николай Кухаревич ("Свонси").
В Загребе предоставят Михайличенко статус свободного агента, несмотря на полгода контракта.
На место Михайличенко хорваты подпишут японца Такую Огивару из "Уравы Редс".
Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом и с тех пор провел 15 матчей.
В "Динамо" украинец стал жертвой политических разборок в клубе. Богдан пришел в команду по приглашению тренера и спортивного директора, которые в сентябре ушли в отставку. Новое руководство клуба убирает то, что делали предшественники.
Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.
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