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Экс-игрок Динамо и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии

3 января 2024 13:21
обновлено: 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Экс-игрок Динамо и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии
Богдан Михайличенко на тренировке в Хорватии. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В английском Чемпионшипе к Назарию Русину может присоединиться еще один воспитанник киевского "Динамо". В лиге интересуются Богданом Михайличенко.

Левый защитник может перебраться в Англию уже в январе, сообщил "Футбол24".

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Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко на презентации в "Динамо". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

Еще один украинец в Англии

По информации источника, Михайличенком интересуется клуб из второго по силе дивизиона Англии. Название команды не сообщили. В Чемпионшипе уже играют украинцы Назарий Русин ("Сандерленд") и Николай Кухаревич ("Свонси").

В Загребе предоставят Михайличенко статус свободного агента, несмотря на полгода контракта.

На место Михайличенко хорваты подпишут японца Такую Огивару из "Уравы Редс".

Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом и с тех пор провел 15 матчей.

В "Динамо" украинец стал жертвой политических разборок в клубе. Богдан пришел в команду по приглашению тренера и спортивного директора, которые в сентябре ушли в отставку. Новое руководство клуба убирает то, что делали предшественники.

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время. 

Яремчук забил первый гол за "Валенсию" в Ла-Лиге — видео. 

"ПСЖ" резко ответил "Ливерпулю" насчет Мбаппе.

Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в "Динамо".

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