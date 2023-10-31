Игрок сборной Украины пострадал из-за войны внутри клуба — его сослали в дубль

Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Украинский левый защитник "Динамо" Загреб Богдан Михайличенко был переведен в молодежную команду не из-за игровых качеств. Причиной послужила борьба менеджмента клуба.

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

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Отметим, что Михайличенко летом перешел в "Динамо" Загреб на правах свободного агента из бельгийского "Андерлехта".

Михайличенко стал жертвой обстоятельств

По словам Вацко, у "Динамо" сменился главный тренер и руководство клуба. Новые управленцы убирают изменения, сделанные их предшественниками.

"Мои источники в Хорватии утверждают, что Михайличенко стал жертвой типичного в футболе противостояния, так сказать, новой власти клуба со старой. Он приходил в команду по приглашению руководства, которое сейчас в "Динамо" Загреб уже не работает, а новое руководство клуба убирает то, что делали предшественники", — сказал Вацко.

Журналист отметил, что сейчас есть интерес европейских клубов к Михайличенко и он покинет клуб зимой.

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