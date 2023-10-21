Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В европейском клубе отправили в дубль игрока сборной Украины arrow

В европейском клубе отправили в дубль игрока сборной Украины

21 октября 2023 13:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В европейском клубе отправили в дубль игрока сборной Украины
Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В хорватском "Динамо" Загреб проблемы у украинского левого защитника Богдана Михайличенко. Футболист сейчас тренируется с молодежной командой.

В клубе не рассчитывают на игрока, сообщил Footboom.

Читайте также:

Михайличенко летом получил статус свободного агента в бельгийском "Андерлехте" и бесплатно перешел в "Динамо".

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Михайличенко в опале к главному тренеру

По информации источников, главный тренер хорватского гранда Сергей Якирович не рассчитывает на 26-летнего защитника сборной Украины. Поэтому футболист тренируется с молодежным составом, а зимой готовится его трансфер.

Михайличенко уже две игры не попадал в заявку команды на матчи чемпионата Хорватии.

Украинец после перехода в "Динамо" Загреб сыграл 15 матчей, в которых совершил две голевые передачи.

За свою карьеру воспитанник киевского "Динамо" выступал в "Стали", "Заре", "Андерлехте" и "Шахтере".

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме