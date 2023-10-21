В европейском клубе отправили в дубль игрока сборной Украины

Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

В хорватском "Динамо" Загреб проблемы у украинского левого защитника Богдана Михайличенко. Футболист сейчас тренируется с молодежной командой.

В клубе не рассчитывают на игрока, сообщил Footboom.

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Богдан Михайличенко. Фото: "Динамо" Загреб

Михайличенко в опале к главному тренеру

По информации источников, главный тренер хорватского гранда Сергей Якирович не рассчитывает на 26-летнего защитника сборной Украины. Поэтому футболист тренируется с молодежным составом, а зимой готовится его трансфер.

Михайличенко уже две игры не попадал в заявку команды на матчи чемпионата Хорватии.

Украинец после перехода в "Динамо" Загреб сыграл 15 матчей, в которых совершил две голевые передачи.

За свою карьеру воспитанник киевского "Динамо" выступал в "Стали", "Заре", "Андерлехте" и "Шахтере".

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