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У європейському клубі відправили в дубль гравця збірної України

21 жовтня 2023 13:45
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Агабекян Карен
редактор
У європейському клубі відправили в дубль гравця збірної України
Богдан Михайліченко. Фото: "Динамо" Загреб
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У хорватському "Динамо" Загреб проблеми у українського лівого захисника Богдана Михайліченка. Футболіст наразі тренується з молодіжною командою.

В клубі не розраховують на гравця, повідомив Footboom.

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Михайличенко влітку отримав статус вільного агента у бельгійському "Андерлехті" й безкоштовно перейшов у "Динамо".

Богдан Михайличенко
Богдан Михайліченко. Фото: "Динамо" Загреб

Михайліченко в опалі до головного тренера

За інформацією джерел, головний тренер хорватського гранда Сергій Якирович не розраховує на 26-річного захисника збірної України. Тому наразі футболіст тренується з молодіжним складом, а взимку готується його трансфер.

Михайліченко вже дві гри поспіль не потрапляв до заявки команди на матчі чемпіонату Хорватії.

Українець після переходу в "Динамо" Загреб зіграв 15 матчів, у яких зробив дві гольові передачі.

За свою кар’єру вихованець київського "Динамо" виступав у "Сталі", "Зорі", "Андерлехті" та "Шахтарі".

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

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