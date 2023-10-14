Ребров визначився із заявкою на матч з Північною Македонією: троє поза бортом
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти Північної Македонії. У неї увійшло 23 футболісти.
Заявку опублікували на офіційному сайті Української асоціації футболу.
Троє гравців не потрапили в заявку
Ребров місце в заявці на матч не надав Денису Попову, Назарію Русину та травмованому Сергію Кривцову. При цьому в список з 23 футболістів потрапили додатково викликані Олександр Сваток та Олександр Піхальонок з "Дніпра-1".
Заявка на матч України з Північною Македонією:
- Георгій Бущан
- Юхим Конопля
- Богдан Михайліченко
- Олександр Сваток
- Сергій Сидорчук
- Тарас Степаненко
- Георгій Судаков
- Руслан Маліновський
- Роман Яремчук
- Михайло Мудрик
- Артем Довбик
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Віталій Буяльський
- Єгор Назарина
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Олександр Піхальонок
- Владислав Ванат
- Олександр Зубков
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник.
Наразі збірні України та Північної Македонії мають по сім очок в турнірній таблиці та посідають третє й четверте місця. Стільки є балів у Італії, але у них на один матч менше.
Матч відбудеться в Празі на стадіоні Epet Arena. Початок — 16:00 за київським часом.
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