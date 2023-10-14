Ребров визначився із заявкою на матч з Північною Македонією: троє поза бортом

Футболісти збірної України. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти Північної Македонії. У неї увійшло 23 футболісти.

Заявку опублікували на офіційному сайті Української асоціації футболу.

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Ребров місце в заявці на матч не надав Денису Попову, Назарію Русину та травмованому Сергію Кривцову. При цьому в список з 23 футболістів потрапили додатково викликані Олександр Сваток та Олександр Піхальонок з "Дніпра-1".

Заявка на матч України з Північною Македонією:

Георгій Бущан Юхим Конопля Богдан Михайліченко Олександр Сваток Сергій Сидорчук Тарас Степаненко Георгій Судаков Руслан Маліновський Роман Яремчук Михайло Мудрик Артем Довбик Анатолій Трубін Ілля Забарний Віталій Буяльський Єгор Назарина Віталій Миколенко Олександр Зінченко Олександр Піхальонок Владислав Ванат Олександр Зубков Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник.

Наразі збірні України та Північної Македонії мають по сім очок в турнірній таблиці та посідають третє й четверте місця. Стільки є балів у Італії, але у них на один матч менше.

Матч відбудеться в Празі на стадіоні Epet Arena. Початок — 16:00 за київським часом.

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