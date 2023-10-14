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Ребров определился с заявкой на матч с Северной Македонией: трое за бортом

14 октября 2023 10:30
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Агабекян Карен
редактор
Ребров определился с заявкой на матч с Северной Македонией: трое за бортом
Футболисты сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на матч квалификации чемпионата Европы-2024 против Северной Македонии. В нее вошли 23 футболиста.

Заявка была опубликована на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

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Ребров место в заявке на матч не предоставил Денису Попову, Назарию Русину и травмированному Сергею Кривцову. При этом в список из 23 футболистов попали дополнительно вызванные Александр Сваток и Александр Пихаленок из "Днепра-1".

Заявка на матч Украины с Северной Македонией:

  1. Георгий Бущан
  2. Ефим Конопля
  3. Богдан Михайличенко
  4. Александр Сваток
  5. Сергей Сидорчук
  6. Тарас Степаненко
  7. Георгий Судаков
  8. Руслан Малиновский
  9. Роман Яремчук
  10. Михаил Мудрик
  11. Артем Довбик
  12. Анатолий Трубин
  13. Илья Забарный
  14. Виталий Буяльский
  15. Егор Назарина
  16. Виталий Миколенко
  17. Александр Зинченко
  18. Александр Пихаленок
  19. Владислав Ванат
  20. Александр Зубков
  21. Александр Караваев
  22. Николай Матвиенко
  23. Дмитрий Ризнык.

На текущий момент сборные Украины и Северной Македонии имеют по семь очков в турнирной таблице и занимают третье и четвертое места. Столько же баллов у Италии, но у них на один матч меньше.

Матч пройдет в Праге на стадионе Epet Arena. Начало — 16:00 по киевскому времени.

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