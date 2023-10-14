Ребров определился с заявкой на матч с Северной Македонией: трое за бортом
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на матч квалификации чемпионата Европы-2024 против Северной Македонии. В нее вошли 23 футболиста.
Заявка была опубликована на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Трое игроков не попали в заявку
Ребров место в заявке на матч не предоставил Денису Попову, Назарию Русину и травмированному Сергею Кривцову. При этом в список из 23 футболистов попали дополнительно вызванные Александр Сваток и Александр Пихаленок из "Днепра-1".
Заявка на матч Украины с Северной Македонией:
- Георгий Бущан
- Ефим Конопля
- Богдан Михайличенко
- Александр Сваток
- Сергей Сидорчук
- Тарас Степаненко
- Георгий Судаков
- Руслан Малиновский
- Роман Яремчук
- Михаил Мудрик
- Артем Довбик
- Анатолий Трубин
- Илья Забарный
- Виталий Буяльский
- Егор Назарина
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Александр Пихаленок
- Владислав Ванат
- Александр Зубков
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык.
На текущий момент сборные Украины и Северной Македонии имеют по семь очков в турнирной таблице и занимают третье и четвертое места. Столько же баллов у Италии, но у них на один матч меньше.
Матч пройдет в Праге на стадионе Epet Arena. Начало — 16:00 по киевскому времени.
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