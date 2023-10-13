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Ребров рассказал, сколько игроков сборной общаются на государственном языке

13 октября 2023 19:40
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Агабекян Карен
редактор
Ребров рассказал, сколько игроков сборной общаются на государственном языке
Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался об украинском языке в команде. Специалист назвал процент игроков, общающихся на "соловьиной".

Об этом Ребров рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По словам Реброва, он перешел на украинский язык после начала полномасштабного вторжения. При этом специалист признал, что это было сложно.

"Я думаю, что для каждого переходить достаточно сложно. Я и раньше разговаривал на украинском, но рядом со мной все разговаривали на русском. Я абсолютно понимал украинский — если кто-то со мной общался на украинском, то я переходил на него", — сказал Ребров.

Также Ребров отметил, что в раздевалке команда пытается общаться на украинском языке. В настоящее время 90% разговоров проходят на государственном языке.

"В раздевалке — да, мы общаемся, некоторые подсказки делаем украинским. 90% — это украинский язык. В раздевалке и на всех собраниях", — отметил специалист.

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