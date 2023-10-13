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Ребров розповів, скільки гравців збірної спілкуються державною мовою

13 жовтня 2023 19:40
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Агабекян Карен
редактор
Ребров розповів, скільки гравців збірної спілкуються державною мовою
Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров висловився про українську мову в команді. Фахівець назвав відсоток гравців, які спілкуються на "солов’їній".

Про це Ребров розповів в інтерв’ю "Радіо Свободи".

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За словами Реброва, він перейшов на українську мову після початку повномасштабного вторгнення. При цьому фахівець визнав, що це було складно.

"Я думаю, що для кожного переходити достатньо складно. Я й раніше розмовляв українською, але поруч зі мною всі розмовляли російською. Я абсолютно розумів українську — якщо хтось зі мною спілкувався українською, то я переходив на неї", — сказав Ребров.

Також Ребров відзначив, що в роздягальні команда намагається спілкуватися українською мовою. Наразі 90% розмов проходять державною мовою.

"В роздягальні — так, ми спілкуємося, деякі підказки робимо українською. 90% — це українська мова. В роздягальні та на усіх зборах", — зазначив фахівець.

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