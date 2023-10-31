Гравець збірної України постраждав через війну всередині клубу — його заслали до дубля

Богдан Михайліченко. Фото: "Динамо" Загреб

Український лівий захисник "Динамо" Загреб Богдан Михайліченко був переведений у молодіжну команду не через ігрові якості. Причиною стала боротьба менеджменту клубу.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Зазначимо, що Михайліченко влітку перейшов у "Динамо" Загреб на правах вільного агента із бельгійського "Андерлехта".

Михайліченко став жертвою обставин

За словами Вацка, у "Динамо" змінився головний тренер та керівництво клубу. Нові управлінці прибирають зміни, які були зроблені їх попередниками.

"Мої джерела у Хорватії стверджують, що Михайліченко став жертвою типового у футболі протистояння, так би мовити, нової влади клубу зі старою. Він приходив у команду на запрошення керівництва, яке зараз у "Динамо" Загреб уже не працює, а нове керівництво клубу прибирає те, що робили попередники", — сказав Вацко.

Журналіст зазначив, що наразі є інтерес європейських клубів до Михайліченка й він покине клуб взимку.

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