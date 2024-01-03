Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в другом клубе. Молодым футболистом интересуются команды из Италии, Англии и Испании.

"Челси" может согласиться отпустить Мудрика в обмен на другого игрока, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Михаил Мудрик постепенно становится важным футболистом для "Челси". Украинский полузащитник уже забил три гола и сделал одну результативную передачу в составе "синих" в нынешнем сезоне. Однако не исключено, что он уйдет из лондонского клуба уже в ближайшее время.

Где может продолжить карьеру Мудрик

Туринский "Ювентус" интересуется не только Георгием Судаковым, но и его партнером по сборной Украины. "Старая синьора" планирует омолодить состав во время двух ближайших трансферных окон. Итальянский клуб не может позволить себе трансфер Михаила Мудрика, но хотел бы взять футболиста в аренду.

Михаил Мудрик на съемках ролика "Челси". Скриншот YouTube

Если "Ювентус" и "Челси" договорятся, Мудрик может провести в Турине полтора сезона. В обратном направлении проследует бразильский защитник Бремер, которым давно интересуется лондонский клуб. Речь идет о полноценном трансфере за 40 млн евро. Аренда Мудрика может стать частью этой сделки.

Напомним, Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время.

Яремчук забил первый гол за "Валенсию" в Ла-Лиге — видео.

"ПСЖ" резко ответил "Ливерпулю" насчет Мбаппе.

Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в "Динамо".