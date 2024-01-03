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Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб

3 января 2024 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в другом клубе. Молодым футболистом интересуются команды из Италии, Англии и Испании. 

"Челси" может согласиться отпустить Мудрика в обмен на другого игрока, сообщает Tutto Mercato

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Михаил Мудрик постепенно становится важным футболистом для "Челси". Украинский полузащитник уже забил три гола и сделал одну результативную передачу в составе "синих" в нынешнем сезоне. Однако не исключено, что он уйдет из лондонского клуба уже в ближайшее время. 

Где может продолжить карьеру Мудрик 

Туринский "Ювентус" интересуется не только Георгием Судаковым, но и его партнером по сборной Украины. "Старая синьора" планирует омолодить состав во время двух ближайших трансферных окон. Итальянский клуб не может позволить себе трансфер Михаила Мудрика, но хотел бы взять футболиста в аренду. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на съемках ролика "Челси". Скриншот YouTube

Если "Ювентус" и "Челси" договорятся, Мудрик может провести в Турине полтора сезона. В обратном направлении проследует бразильский защитник Бремер, которым давно интересуется лондонский клуб. Речь идет о полноценном трансфере за 40 млн евро. Аренда Мудрика может стать частью этой сделки. 

Напомним, Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время. 

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