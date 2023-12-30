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Мудрик снова тренируется в общей группе Челси

30 декабря 2023 08:03
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик снова тренируется в общей группе Челси
Михаил Мудрик на вечерней тренировке. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Видимо, что травма украинского футболиста Михаила Мудрика оказалась не настолько тяжелой как волновались украинские болельщики. Получил он ее в матче крайнего тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:1).

Игрок уже вернулся к тренировкам и занимается в общей группе, сообщила пресс-служба клуба.

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Отметим, что в игре с "Кристал Пэлас" Мудрик отметился первым голом в матче. Затем гости смогли сравнять счет, но вышедший во втором тайме Мадуэке сначала заработал пенальти, а затем его реализовал.

"Челси" готовится к следующему матчу

Мудрик попал в кадр фотокамеры, когда тренировался с остальными игроками "Челси" на вчерашней вечерней тренировке.

Возможно, украинец будет готов сыграть 30 декабря против аутсайдера АПЛ "Лутона". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Отметим, что "Челси" на текущий момент в АПЛ занимает десятое место, но имеет на одну игру больше, чем "Борнмут" Ильи Забарного, у которого столько же очков.

Мудрик в текущем сезоне во всех турнирах за "Челси" в девятнадцати матчах забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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