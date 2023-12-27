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Мудрик забил четвертый гол за Челси и приблизился к Шевченко

27 декабря 2023 22:48
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик забил четвертый гол за Челси и приблизился к Шевченко
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в старте в матче 19-го тура английской Премьер-лиги в составе лондонского Челси и открыл счет в противостоянии с Кристал Пелас. Это третий гол украинца в составе "аристократов" в АПЛ и четвертый в целом, к результату Андрея Шевченко остается совсем немного.

Подробности и видео гола в материале Новини.LIVE.

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На 13-й минуте Мало Гюсто с левого фланга штрафной выполнил прострел по передаче Кристофера Нкунку, а 22-летний украинец перевел в пустые ворота с границы вратарской.

А до этого он еще и выводил Матсена один на один, но тот не забил. Затем у Мкдрика был еще отличный шанс на дубль, но он не использовал выход почти один на один.

В итоге гости уравняли в раздевалку усилиями Олисе.

Еще 2 гола в Шевченко

Для Михаила Мудрика этот гол стал третьим в нынешнем сезоне АПЛ. Также на счету украинского вингера два ассиста в 17 проведенных матчах английского первенства и один гол в четвертьфинале Кубка английской лиги против Ньюкасла.

В АПЛ он забил "Арсенала" (2:2) и "Фулхэму" (2:0).

Мудрик стал первым из сезона 2007/08 украинцем, забившим 3 гола за "Челси" в течение одного сезона АПЛ – тогда Андрей Шевченко отличился 5 забитыми мячами.

Напомним, очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика .

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова - больше платили только за Мудрика.

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