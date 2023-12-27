Мудрик забил четвертый гол за Челси и приблизился к Шевченко

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в старте в матче 19-го тура английской Премьер-лиги в составе лондонского Челси и открыл счет в противостоянии с Кристал Пелас. Это третий гол украинца в составе "аристократов" в АПЛ и четвертый в целом, к результату Андрея Шевченко остается совсем немного.

Подробности и видео гола в материале Новини.LIVE.

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А до этого он еще и выводил Матсена один на один, но тот не забил. Затем у Мкдрика был еще отличный шанс на дубль, но он не использовал выход почти один на один.

В итоге гости уравняли в раздевалку усилиями Олисе.

Еще 2 гола в Шевченко

Для Михаила Мудрика этот гол стал третьим в нынешнем сезоне АПЛ. Также на счету украинского вингера два ассиста в 17 проведенных матчах английского первенства и один гол в четвертьфинале Кубка английской лиги против Ньюкасла.

В АПЛ он забил "Арсенала" (2:2) и "Фулхэму" (2:0).

Мудрик стал первым из сезона 2007/08 украинцем, забившим 3 гола за "Челси" в течение одного сезона АПЛ – тогда Андрей Шевченко отличился 5 забитыми мячами.

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