Мудрик забил четвертый гол за Челси и приблизился к Шевченко
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в старте в матче 19-го тура английской Премьер-лиги в составе лондонского Челси и открыл счет в противостоянии с Кристал Пелас. Это третий гол украинца в составе "аристократов" в АПЛ и четвертый в целом, к результату Андрея Шевченко остается совсем немного.
Подробности и видео гола в материале Новини.LIVE.
На 13-й минуте Мало Гюсто с левого фланга штрафной выполнил прострел по передаче Кристофера Нкунку, а 22-летний украинец перевел в пустые ворота с границы вратарской.
Just what we needed. 💪 #CFC | #CheCry pic.twitter.com/0fbpnRYpnW- Chelsea FC (@ChelseaFC) December 27, 2023
А до этого он еще и выводил Матсена один на один, но тот не забил. Затем у Мкдрика был еще отличный шанс на дубль, но он не использовал выход почти один на один.
В итоге гости уравняли в раздевалку усилиями Олисе.
Еще 2 гола в Шевченко
Для Михаила Мудрика этот гол стал третьим в нынешнем сезоне АПЛ. Также на счету украинского вингера два ассиста в 17 проведенных матчах английского первенства и один гол в четвертьфинале Кубка английской лиги против Ньюкасла.
В АПЛ он забил "Арсенала" (2:2) и "Фулхэму" (2:0).
Мудрик стал первым из сезона 2007/08 украинцем, забившим 3 гола за "Челси" в течение одного сезона АПЛ – тогда Андрей Шевченко отличился 5 забитыми мячами.
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