Мудрик забив четвертий гол за Челсі та наблизився до Шевченка

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов в старті в матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги у складі лондонського Челсі та відкрив рахунок у протистоянні із Кристал Пелас. Це третій гол українця у складі "аристократів" в АПЛ та четвертий загалом, до результату Андрія Шевченка залишається зовсім трохи.

Подробиці та відео голу, в матеріалі Новини.LIVE.

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На 13-й хвилині Мало Гюсто з лівого флангу штрафного виконав простріл з передачі Крістофера Нкунку, а 22-річний українець перевів у порожні ворота з межі воротарського майданчику.

А до цього він ще й виводив Матсена сам на сам, але той не забив. Потім у Мкдрика був ще чудовий шанс на дубль, але він не використав вихід майже сам на сам.

У підсумку гості зрівняли у роздягальню зусиллями Олісе.

Ще 2 голи до Шевченка

Для Михайла Мудрика цей гол став третім у поточному сезоні АПЛ. Також на рахунку українського вінгера два асисти в 17 проведених матчах англійської першості та один гол у чвертьфіналі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.

В АПЛ він забив "Арсеналу" (2:2) та "Фулхему" (2:0).

Мудрик став першим із сезону 2007/08 українцем, який забив 3 голи за "Челсі" протягом одного сезону АПЛ – тоді Андрій Шевченко відзначився 5 забитими м'ячами.

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