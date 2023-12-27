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Мудрик забив четвертий гол за Челсі та наблизився до Шевченка

27 грудня 2023 22:48
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик забив четвертий гол за Челсі та наблизився до Шевченка
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов в старті в матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги у складі лондонського Челсі та відкрив рахунок у протистоянні із Кристал Пелас. Це третій гол українця у складі "аристократів" в АПЛ та четвертий загалом, до результату Андрія Шевченка залишається зовсім трохи.

Подробиці та відео голу, в матеріалі Новини.LIVE.

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На 13-й хвилині Мало Гюсто з лівого флангу штрафного виконав простріл з передачі Крістофера Нкунку, а 22-річний українець перевів у порожні ворота з межі воротарського майданчику.

А до цього він ще й виводив Матсена сам на сам, але той не забив. Потім у Мкдрика був ще чудовий шанс на дубль, але він не використав вихід майже сам на сам.

У підсумку гості зрівняли у роздягальню зусиллями Олісе.

Ще 2 голи до Шевченка

Для Михайла Мудрика цей гол став третім у поточному сезоні АПЛ. Також на рахунку українського вінгера два асисти в 17 проведених матчах англійської першості та один гол у чвертьфіналі Кубка англійської ліги проти Ньюкасла.

В АПЛ він забив "Арсеналу" (2:2) та "Фулхему" (2:0).

Мудрик став першим із сезону 2007/08 українцем, який забив 3 голи за "Челсі" протягом одного сезону АПЛ – тоді Андрій Шевченко відзначився 5 забитими м'ячами.

Нагадаємо, дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика - у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.

 

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