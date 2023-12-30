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Мудрик знову тренується у загальній групі Челсі

30 грудня 2023 08:03
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик знову тренується у загальній групі Челсі
Михайло Мудрик на вечірньому тренуванні. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, що травма українського футболіста Михайла Мудрика виявилася не настільки тяжкою, як хвилювалися українські вболівальники. Отримав він її у матчі крайнього туру АПЛ проти "Крістал Пелас" (2:1).

Гравець вже повернувся до тренувань та займається у загальній групі, повідомила пресслужба клубу.

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Зазначимо, що у грі з "Крістал Пелас" Мудрик відзначився першим голом у матчі. Потім гості змогли зрівняти рахунок, але Мадуеку, який вийшов у другому таймі, спочатку заробив пенальті, а потім його реалізував.

"Челсі" готується до наступного матчу

Мудрик потрапив у кадр фотокамери, коли тренувався з рештою гравців "Челсі" на вчорашньому вечірньому тренуванні.

Можливо, українець буде готовий зіграти 30 грудня проти аутсайдера АПЛ "Лутона". Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що "Челсі" на цю мить в АПЛ займає десяте місце, але має на одну гру більше, ніж "Борнмут" Іллі Забарного, у якого стільки ж очок.

Мудрик у поточному сезоні у всіх турнірах за "Челсі" у дев'ятнадцяти матчах забив чотири м'ячі та зробив дві гольові передачі.

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