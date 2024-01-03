Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру в іншому клубі. Молодим футболістом цікавляться команди з Італії, Англії та Іспанії.

"Челсі" може погодитись відпустити Мудрика в обмін на іншого гравця, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Михайло Мудрик поступово стає важливим футболістом для "Челсі". Український півзахисник уже забив три голи та зробив одну результативну передачу у складі "синіх" цього сезону. Однак не виключено, що він піде з лондонського клубу вже найближчим часом.

Де може продовжити кар'єру Мудрик

Туринський "Ювентус" цікавиться не лише Георгієм Судаковим, а і його партнером зі збірної України. "Стара синьйора" планує омолодити склад під час двох найближчих трансферних вікон. Італійський клуб не може дозволити собі трансферу Михайла Мудрика, але хотів би взяти футболіста в оренду.

Михайло Мудрик на зйомках ролика "Челсі". Скриншот YouTube

Якщо "Ювентус" та "Челсі" домовляться, Мудрик може провести в Туріні півтора сезону. У зворотному напрямку пройде бразильський захисник Бремер, яким давно цікавиться лондонський клуб. Йдеться про повноцінний трансфер за 40 млн євро. Оренда Мудрика може стати частиною цієї угоди.

Нагадаємо, Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

Яремчук забив перший гол за "Валенсію" в Ла-Лізі — відео.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.

Григорчук розповів, чи перейде Брагару до "Динамо".