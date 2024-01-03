Лидер Жироны получит место в составе Манчестер Сити

Савиньо и Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/savinho/

Тренерский штаб "Манчестер Сити" заинтересован в одном из лидеров испанской "Жироны". Хосеп Гвардиола хочет дать шанс молодому игроку каталонской команды.

Савиньо получит шанс проявить себя в составе "горожан", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

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Савиньо выступает за "Жирону" на правах аренды до конца сезона. Контракт 19-летнего бразильца принадлежит французскому "Труа". Нынешний сезон полузащитник проводит очень уверенно. На его счету четыре гола и пять результативных передач в 18 матчах.

Возвращение Савиньо в "Сити"

"Труа", как и "Манчестер Сити", входит в мультиклубную систему City Football Group. Это означает, что у "горожан" есть приоритетное право пригласить Савиньо, если в нем будет заинтересован тренерский штаб английской команды.

Савио и Ян Коуту празднуют гол. Фото: instagram.com/savinho/

Хосеп Гвардиола считает, что Савиньо может стать основным футболистом "Манчестер Сити". При этом "горожане" хотят оформить трансфер бразильца уже в январе, однако технически это будет сложно сделать. Согласно условиям контракта, хавбек должен выступать за "Жирону" до конца сезона.

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