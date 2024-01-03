Цыганков и Довбик показали, как помогают Силам обороны Украины

Артем Довбик и Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Футболисты испанской "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков снова оказали помощь Силам обороны Украины. Игроки национальной команды планируют передать армии большую сумму, которая поступит от благотворительного аукциона.

Цыганков и Довбик последовательно занимаются волонтерской деятельностью, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Сборы для ВСУ от УкрСпортТг".

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Лидеры "Жироны" Артем Довбик и Виктор Цыганков давно помогают украинским армии и тылу. Не так давно они уже приобрели автомобиль для Вооруженных сил Украины, а Довбик курирует помощь бойцам из Харьковской области.

Лоты для аукциона. Фото: t.me/elfutbolico/

Что сделали игроки "Жироны" на ВСУ

Цыганков и Довбик собрали интересные лоты, которые порадуют любителей футбола. Все средства, которые поступят от продажи спортивных товаров, будут направлены на закрытие потребностей ВСУ.

В частности игроки "Жироны" прислали четыре клубных футболки, две пары игровых бутс, два мяча и сорок фотокарточек. Все это с автографами Довбика и Цыганкова.

Довбик и Цыганков с футболками. Фото: t.me/elfutbolico/

Другие футболисты сборной Украины, которые выступают в Испании, тоже помогают ВСУ. Голкипер "Реала" Андрей Лунин помог приобрести автомобили для армии, а Роман Яремчук из "Валенсии" помогает детям из Украины.

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