Циганков та Довбик показали, як допомагають Силам оборони України

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Футболісти іспанської "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков знову надали допомогу Силам оборони України. Гравці національної команди планують передати армії велику суму, яка надійде від благодійного аукціону.

Циганков та Довбик послідовно займаються волонтерською діяльністю, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Збори для ЗСУ від УкрСпортТг".

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Лідери "Жирони" Артем Довбик та Віктор Циганков давно допомагають українським армії та тилу. Нещодавно вони вже придбали автомобіль для Збройних сил України, а Довбик займається допомогою бійцям з Харківської області.

Лоти для аукціону. Фото: t.me/elfutbolico/

Що зробили гравці "Жирони" на ЗСУ

Циганков та Довбик зібрали цікаві лоти, які порадують любителів футболу. Усі кошти, що надійдуть від продажу спортивних товарів, будуть спрямовані на закриття потреб ЗСУ.

Зокрема гравці "Жирони" надіслали чотири клубні футболки, дві пари ігрових бутс, два м'ячі та сорок фотокарток. Все це з автографами Довбика та Циганкова.

Довбик та Циганков з футболками. Фото: t.me/elfutbolico/

Інші футболісти збірної України, які виступають в Іспанії, також допомагають ЗСУ. Голкіпер "Реала" Андрій Лунін допоміг придбати автомобілі для армії, а Роман Яремчук із "Валенсії" допомагає дітям з України.

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