Баварія купить зіркового форварда в пару до Кейна
Керівництво мюнхенської "Баварії" продовжує шукати футболістів, які б посилити склад команди. За традицією насамперед проводиться оцінка внутрішнього, німецького ринку.
Новим гравцем "Баварії" може стати Серу Гірассі, повідомляє Bild.
Харрі Кейн став одним із найкращих трансферів "Баварії" за останні роки. Капітан збірної Англії забив 21 гол у 16 поєдинках Бундесліги та очолює таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату Німеччини. Проте сама "Баварія" відстає у турнірній таблиці від "Баєра".
Хто такий Серу Гірассі
Форвард збірної Гвінеї приєднався до "Штутгарта" за десять мільйонів євро з французького "Ренна" у вересні 2022 року. Нинішнього сезону 27-річний футболіст забив 17 м'ячів у 14 поєдинках Бундесліги.
"Баварія" хоче підписати Гірассі влітку 2024 року за 20 млн євро. У Мюнхені впевнені, що форвард становитиме перспективну зв'язку з Харрі Кейном на вістря атаки. Саме Гірассі став головним кандидатом на переїзд на Альянц Арену.
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