Баварія купить зіркового форварда в пару до Кейна

Харрі Кейн на різдвяній вечірці. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Керівництво мюнхенської "Баварії" продовжує шукати футболістів, які б посилити склад команди. За традицією насамперед проводиться оцінка внутрішнього, німецького ринку.

Новим гравцем "Баварії" може стати Серу Гірассі, повідомляє Bild.

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Харрі Кейн став одним із найкращих трансферів "Баварії" за останні роки. Капітан збірної Англії забив 21 гол у 16 поєдинках Бундесліги та очолює таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату Німеччини. Проте сама "Баварія" відстає у турнірній таблиці від "Баєра".

Хто такий Серу Гірассі

Форвард збірної Гвінеї приєднався до "Штутгарта" за десять мільйонів євро з французького "Ренна" у вересні 2022 року. Нинішнього сезону 27-річний футболіст забив 17 м'ячів у 14 поєдинках Бундесліги.

Гравці "Штутгарта" вітають Сіру Гірассі. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Баварія" хоче підписати Гірассі влітку 2024 року за 20 млн євро. У Мюнхені впевнені, що форвард становитиме перспективну зв'язку з Харрі Кейном на вістря атаки. Саме Гірассі став головним кандидатом на переїзд на Альянц Арену.

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