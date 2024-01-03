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Баварія купить зіркового форварда в пару до Кейна

3 січня 2024 13:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія купить зіркового форварда в пару до Кейна
Харрі Кейн на різдвяній вечірці. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво мюнхенської "Баварії" продовжує шукати футболістів, які б посилити склад команди. За традицією насамперед проводиться оцінка внутрішнього, німецького ринку.

Новим гравцем "Баварії" може стати Серу Гірассі, повідомляє Bild.

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Харрі Кейн став одним із найкращих трансферів "Баварії" за останні роки. Капітан збірної Англії забив 21 гол у 16 поєдинках Бундесліги та очолює таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату Німеччини. Проте сама "Баварія" відстає у турнірній таблиці від "Баєра".

Хто такий Серу Гірассі

Форвард збірної Гвінеї приєднався до "Штутгарта" за десять мільйонів євро з французького "Ренна" у вересні 2022 року. Нинішнього сезону 27-річний футболіст забив 17 м'ячів у 14 поєдинках Бундесліги.

Сіру Гірассі
Гравці "Штутгарта" вітають Сіру Гірассі. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Баварія" хоче підписати Гірассі влітку 2024 року за 20 млн євро. У Мюнхені впевнені, що форвард становитиме перспективну зв'язку з Харрі Кейном на вістря атаки. Саме Гірассі став головним кандидатом на переїзд на Альянц Арену.

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