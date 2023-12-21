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Баварія та МЮ відмовилися від Суперліги — хто ще не візьме участі в турнірі

21 грудня 2023 16:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія та МЮ відмовилися від Суперліги — хто ще не візьме участі в турнірі
Тен Хаг показує Решфорду, який турнір "МЮ" бойкотує. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Організатори європейської футбольної Суперліги зіштовхнулися із серйозною проблемою. Вони одержали дозвіл суду ЄС на організацію турніру, але клуби масово від нього відмовляються.

Серед таких команд виявилися гранди Німеччини та Іспанії, повідомляє Marca.

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Конфронтація між організаторами футбольної Суперліги, серед яких опинився президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес, та УЄФА з ФІФА виходить на новий рівень. Дедалі більше клубів відмовляються від участі у змаганні.

Андре Онана
Андре Онана у матчі за "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Хто не зіграє у Суперлізі

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" звинуватило творців Суперліги у спробі "розколоти європейську футбольну родину". Клуб категорично відкинув пропозицію зіграти у турнірі та заявив, що залишиться у змаганнях під егідою УЄФА.

"Ми повністю віддані турнірам УЄФА та позитивній співпраці з УЄФА, Прем'єр-лігою та іншими клубами через Асоціацію європейських клубів з метою подальшого розвитку європейської гри", — повідомили в "Манчестер Юнайтед".

До бойкоту "червоних дияволів" приєдналися мюнхенська "Баварія", а також іспанські "Атлетіко" Мадрид, "Севілья", "Вільярреал" та "Валенсія".

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