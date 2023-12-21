Після перемоги у суді Суперліга показала свій формат із 64 клубами
Футбольна Суперліга після перемоги у суді над ФІФА та УЄФА відновила процес організації турніру. До того ж став відомим формат його проведення.
Свій формат Суперліга опублікувала у YouTube.
Зазначимо, що раніше Верховний суд Євросоюзу визнав незаконними правила ФІФА та УЄФА, згідно з якими нові футбольні турніри потребують узгодження чи схвалення президентів цих організацій.
Формат футбольної Суперліги
Загальна кількість учасників Суперліги складе 64 клуби, які поділять на три дивізіони: зірковий, золотий та блакитний.
У зірковому та золотому дивізіонах буде по 16 команд, які розділять по дві групи по вісім команд.
Із зіркового дивізіону вилітатимуть дві команди та заходитимуть стільки ж із золотого. Дзеркальний обмін відбудеться й у золотого дивізіону із блакитним.
У блакитному дивізіоні зіграють 32 команди у чотирьох групах по 8 команд. 20 найгірших клубів вилетять, а їх замінять клубами з найкращим рейтингом у європейських національних лігах.
Кожен із клубів має провести мінімум по 14 матчів — 7 вдома та 7 на виїзді. Більше матчів зіграють клуби, які вийдуть у плей-офф.
В перший рік Суперліги клуби відберуть на основі індексу результатів.
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