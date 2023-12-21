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Суперлига будет жить — суд ЕС ответил на запрет УЕФА и ФИФА

21 декабря 2023 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суперлига будет жить — суд ЕС ответил на запрет УЕФА и ФИФА
Мадридский "Реал" стал одним из основателей Суперлиги. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Верховный суд Европейского Союза (ЕС) вынес вердикт относительно претензий организаторов футбольной Суперлиги к ФИФА и УЕФА. Этот проект возможен, преград для его организации больше нет.

УЕФА и ФИФА не имеют монополии на организации футбольных турниров, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

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Суд ЕС постановил, что УЕФА и ФИФА нарушили действующее законодательство Европы, когда запретили создание футбольной Суперлиги. Это нарушает закон о конкуренции. Согласно решению суда, организаторы нового турнира не должны подвергаться санкциям и дисквалификации.

Суперлига
Логотип европейской Суперлиги. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Что ждет Суперлигу 

Суд ЕС признал незаконными правила ФИФА и УЕФА, согласно которым новые футбольные турниры нуждаются в согласовании или одобрении президентов этих организаций. Теперь у создателей футбольной Суперлиги не осталось преград на пути создания нового первенства. Эксперты уверены, что уже через несколько лет мировой футбол кардинально изменится. 

Изначально об участии в Суперлиге объявили 12 известных европейских клубов. После запрета УЕФА и ФИФА почти все они отказались бороться за идею создания турнира. Самым настойчивым оказался мадридский "Реал", который и довел дело до иска в суд ЕС. 

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