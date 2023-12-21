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Суперліга житиме — суд ЄС відповів на заборону УЄФА та ФІФА

21 грудня 2023 12:15
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Суперліга житиме — суд ЄС відповів на заборону УЄФА та ФІФА
Мадридський "Реал" став одним із засновників Суперліги. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Верховний суд Європейського Союзу (ЄС) виніс вердикт щодо претензій організаторів футбольної Суперліги до ФІФА та УЄФА. Цей проєкт можливий, перешкод для організації більше немає.

УЄФА та ФІФА не мають монополії на організації футбольних турнірів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

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Суд ЄС ухвалив, що УЄФА та ФІФА порушили чинне законодавство Європи, коли заборонили створення футбольної Суперліги. Це порушує закон конкуренції. Згідно з рішенням суду, організатори нового турніру не повинні піддаватися санкціям та дискваліфікації.

Суперліга
Логотип європейської Суперліги. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Що чекає на Суперлігу

Суд ЄС визнав незаконними правила ФІФА та УЄФА, згідно з якими нові футбольні турніри потребують узгодження чи схвалення президентів цих організацій. Тепер у творців футбольної Суперліги не залишилося перешкод на шляху створення нової першості. Експерти впевнені, що вже за кілька років світовий футбол кардинально зміниться.

Спочатку про участь у Суперлізі оголосили 12 відомих європейських клубів. Після заборони УЄФА та ФІФА майже всі вони відмовилися боротися за ідею створення турніру. Найнаполегливішим виявився мадридський "Реал", який і довів справу до позову до суду ЄС.

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