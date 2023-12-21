После победы в суде Суперлига показала свой формат с 64 клубами

Идеолог Суперлиги Флорентино Перес. Фото: AP

Футбольная Суперлига после победы в суде над ФИФА и УЕФА возобновила процесс организации турнира. К тому же стал известен формат его проведения.

Свой формат Суперлига опубликовала в YouTube.

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Отметим, что ранее Верховный суд Евросоюза признал незаконными правила ФИФА и УЕФА, согласно которым новые футбольные турниры нуждаются в согласовании или одобрении президентов этих организаций.

Формат футбольной Суперлиги

Общее число участников Суперлиги составит 64 клуба, которые поделят на три дивизиона: звездная, золотая и голубая.

В звездном и золотом дивизионах будет по 16 команд, которые разделят по две группы по восемь команд.

Из звездного дивизиона будут вылетать две команды и заходить столько же из золотого. Зеркальный обмен произойдет и у золотого дивизиона с голубым.

В голубом дивизионе сыграют 32 команды в четырех группах по 8 команд. 20 худших клубов вылетят, а их заменят клубами с лучшим рейтингом в европейских национальных лигах.

﻿﻿Каждый из клубов должен провести минимум по 14 матчей — 7 дома и 7 на выезде. Больше матчей сыграют клубы, которые выйдут в плей-офф.

В первый год Суперлиги клубы отберут на основе индекса результатов.

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