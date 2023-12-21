Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow После победы в суде Суперлига показала свой формат с 64 клубами arrow

После победы в суде Суперлига показала свой формат с 64 клубами

21 декабря 2023 16:16
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
После победы в суде Суперлига показала свой формат с 64 клубами
Идеолог Суперлиги Флорентино Перес. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольная Суперлига после победы в суде над ФИФА и УЕФА возобновила процесс организации турнира. К тому же стал известен формат его проведения.

Свой формат Суперлига опубликовала в YouTube.

Читайте также:

Отметим, что ранее Верховный суд Евросоюза признал незаконными правила ФИФА и УЕФА, согласно которым новые футбольные турниры нуждаются в согласовании или одобрении президентов этих организаций.

Формат футбольной Суперлиги

Общее число участников Суперлиги составит 64 клуба, которые поделят на три дивизиона: звездная, золотая и голубая.

В звездном и золотом дивизионах будет по 16 команд, которые разделят по две группы по восемь команд.

Из звездного дивизиона будут вылетать две команды и заходить столько же из золотого. Зеркальный обмен произойдет и у золотого дивизиона с голубым.

В голубом дивизионе сыграют 32 команды в четырех группах по 8 команд. 20 худших клубов вылетят, а их заменят клубами с лучшим рейтингом в европейских национальных лигах.

﻿﻿Каждый из клубов должен провести минимум по 14 матчей — 7 дома и 7 на выезде. Больше матчей сыграют клубы, которые выйдут в плей-офф.

В первый год Суперлиги клубы отберут на основе индекса результатов.

Напомним, "Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.

Трубин совершил ошибку, которая может настроить против него болельщиков "Бенфики".

В России приняли решение о выходе из УЕФА, что известно.

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику.

"Динамо" зимой продаст свою звезду в зарубежный клуб — о ком идет речь.

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме