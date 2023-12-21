Бавария и МЮ отказались от Суперлиги — кто еще не примет участия в турнире

Тен Хаг показывает Рэшфорду, какой турнир "МЮ" бойкотирует. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Организаторы европейской футбольной Суперлиги столкнулись с серьезной проблемой. Они получили разрешение суда ЕС на организацию турнира, но клубы массово от него отказываются.

Среди таких команд оказались гранды Германии и Испании, сообщает Marca.

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Андре Онана в матче за "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кто не сыграет в Суперлиге

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" обвинило создателей Суперлиги в попытке "расколоть европейскую футбольную семью". Клуб категорически отверг предложение сыграть в турнире и заявил, что останется в соревнованиях под эгидой УЕФА.

"Мы полностью привержены турнирам УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через Ассоциацию европейских клубов в целях дальнейшего развития европейской игры", — сообщили в "Манчестер Юнайтед".

К бойкоту "красных дьяволов" присоединились мюнхенская "Бавария", а также испанские "Атлетико" Мадрид, "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".

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