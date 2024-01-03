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Бавария купит звездного форварда в пару к Кейну

3 января 2024 13:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бавария купит звездного форварда в пару к Кейну
Харри Кейн на Рождественской вечеринке. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает искать футболистов, которые могли бы усилить состав команды. По традиции в первую очередь проводится оценка внутреннего, немецкого рынка. 

Новым игроком "Баварии" может стать Серу Гирасси, сообщает Bild

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Харри Кейн стал одним из лучших трансферов "Баварии" за последние годы. Капитан сборной Англии забил 21 гол в 16 поединках Бундеслиги и возглавляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Германии. Однако сама "Бавария" отстает в турнирной таблице от "Байера". 

Кто такой Серу Гирасси 

Форвард сборной Гвинеи присоединился к "Штуттгарту" за десять миллионов евро из французского "Ренна" в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист забил 17 мячей в 14 поединках Бундеслиги. 

Серу Гирасси
Игроки "Штуттгарта" поздравляют Серу Гирасси. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Бавария" хочет подписать Гирасси летом 2024 года за 20 млн евро. В Мюнхене уверены, что форвард составит перспективную связку с Харри Кейном на острие атаки. Именно Гирасси стал главным кандидатом на переезд на "Альянц Арену". 

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

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