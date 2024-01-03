Бавария купит звездного форварда в пару к Кейну
Руководство мюнхенской "Баварии" продолжает искать футболистов, которые могли бы усилить состав команды. По традиции в первую очередь проводится оценка внутреннего, немецкого рынка.
Новым игроком "Баварии" может стать Серу Гирасси, сообщает Bild.
Харри Кейн стал одним из лучших трансферов "Баварии" за последние годы. Капитан сборной Англии забил 21 гол в 16 поединках Бундеслиги и возглавляет таблицу лучших бомбардиров чемпионата Германии. Однако сама "Бавария" отстает в турнирной таблице от "Байера".
Кто такой Серу Гирасси
Форвард сборной Гвинеи присоединился к "Штуттгарту" за десять миллионов евро из французского "Ренна" в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист забил 17 мячей в 14 поединках Бундеслиги.
"Бавария" хочет подписать Гирасси летом 2024 года за 20 млн евро. В Мюнхене уверены, что форвард составит перспективную связку с Харри Кейном на острие атаки. Именно Гирасси стал главным кандидатом на переезд на "Альянц Арену".
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