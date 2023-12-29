На Судакова почав претендувати ще один топовий клуб

Гравець "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

Центральний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може перебратися до чемпіонату Італії. Але він перейде не в туринський "Ювентус".

На Судакова з'явився новий претендент, повідомив журналіст Бен Джейкобс.

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За інформацією джерела, у 21-річному центральному півзахиснику зацікавлений чинний чемпіон Італії "Наполі".

Джейкобс зазначив, що на трьох іграх "Шахтаря" у Лізі чемпіонів скаути "Наполі" стежили за Судаковим. Спроби купити футболіста можна чекати як узимку, так і влітку.

"Наполі" цікавиться півзахисником "Шахтаря" Георгієм Судаковим. Скаути тричі спостерігали за ним у ЛЧ. Ціль або на січень, або на літо. Судаков забив гол "Барселоні" у жовтні", — написав журналіст.

Зазначимо, що переговори щодо трансферу Судакова веде "Ювентус". Також інтерес до гравця приписували "Барселоні", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що на цю мить "Наполі" переживає не найкращі часи. Через тренерське питання клуб йде лише сьомим у Серії А.

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