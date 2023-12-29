На Судакова начал претендовать еще один топовый клуб

Игрок "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"

Центральный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может перебраться в чемпионат Италии. Но перейдет он не в туринский "Ювентус".

На Судакова появился новый претендент, сообщил журналист Бен Джейкобс.

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По информации источника, в 21-летнем центральном полузащитнике заинтересован действующий чемпион Италии "Наполи".

Джейкобс отметил, что на трех играх "Шахтера" в Лиге чемпионов скауты "Наполи" следили за Судаковым. Попытки купить футболиста можно как зимой, так и летом.

"Наполи" интересуется полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым. Скауты трижды наблюдали за ним в ЛЧ. Цель либо на январь, либо на лето. Судаков забил гол "Барселоне" в октябре", — написал журналист.

Отметим, что переговоры по трансферу Судакова ведет "Ювентус". Также интерес игроку приписывали "Барселоне", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что на текущий момент "Наполи" переживает не лучшие времена. Из-за тренерской чехарды клуб идет лишь седьмым в Серии А.

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