Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На Судакова начал претендовать еще один топовый клуб arrow

На Судакова начал претендовать еще один топовый клуб

29 декабря 2023 15:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На Судакова начал претендовать еще один топовый клуб
Игрок "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Центральный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может перебраться в чемпионат Италии. Но перейдет он не в туринский "Ювентус".

На Судакова появился новый претендент, сообщил журналист Бен Джейкобс.

Читайте также:

Кто хочет получить Судакова

По информации источника, в 21-летнем центральном полузащитнике заинтересован действующий чемпион Италии "Наполи".

Джейкобс отметил, что на трех играх "Шахтера" в Лиге чемпионов скауты "Наполи" следили за Судаковым. Попытки купить футболиста можно как зимой, так и летом.

"Наполи" интересуется полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым. Скауты трижды наблюдали за ним в ЛЧ. Цель либо на январь, либо на лето. Судаков забил гол "Барселоне" в октябре", — написал журналист.

Отметим, что переговоры по трансферу Судакова ведет "Ювентус". Также интерес игроку приписывали "Барселоне", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что на текущий момент "Наполи" переживает не лучшие времена. Из-за тренерской чехарды клуб идет лишь седьмым в Серии А.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме