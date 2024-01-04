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Игрок Реала до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад

4 января 2024 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игрок Реала до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад
Рейниер играет в уличный футбол. Фото: instagram.com/reinier.jesus/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В мадридском "Реале" продолжают решать судьбу футболиста, который переехал на "Сантьяго Бернабеу" четыре года назад, но так ни разу не и сыграл за основную команду. Речь идет о талантливом бразильце, которому прочили большое будущее в футболе.

Рейниер может продолжить карьеру в Серии А, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Football Italia.

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В январе 2020 года "Реал" заплатил "Фламенго" 30 млн евро за атакующего хавбека Рейниера. Он способен сыграть как в центре, так и на флангах полузащиты. Сейчас футболисту уже 21 год. Его трансферная стоимость снизилась до четырех миллионов евро. Бразилец так и не сыграл за "Реал". 

Проблемы Рейниера 

В Мадриде ждали, что Рейниер со временем раскроет свой потенциал, как это сделали Винисиус и Родриго. Но после переезда в столицу Испании бразилец уже трижды играл в аренде в других командах. 

Рейниер
Рейниер в Бразилии. Фото: instagram.com/reinier.jesus/

Рейниер 39 раз играл за дортмундскую "Боруссию", выиграв Кубок Германии, прежде чем провести прошлый сезон в аренде в "Жироне". В настоящее время он защищает цвета итальянского "Фрозиноне" в Серии А, где вышел на поле семь раз. Рейньер забил один гол и дважды отдал результативную передачу за команду, которая после 18 игр находится на 14-м месте. 

Его контракт с "Реалом" истекает в июне 2026 года, но Рейниер все еще надеется надеть белую футболку.

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

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