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Гравець Реала досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому

4 січня 2024 18:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравець Реала досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому
Рейньєр грає у вуличний футбол. Фото: instagram.com/reinier.jesus/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У мадридському "Реалі" продовжують вирішувати долю футболіста, який переїхав на "Сантьяго Бернабеу" чотири роки тому, але так жодного разу не зіграв за основну команду. Йдеться про талановитого бразильця, якому пророкували велике майбутнє у футболі.

Рейньєр може продовжити кар'єру в Серії А, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Football Italia.

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У січні 2020 року "Реал" заплатив "Фламенго" 30 млн євро за атакуючого хавбека Рейньєра. Він здатний зіграти як у центрі, так і на флангах півзахисту. Наразі футболісту вже 21 рік. Його трансферна вартість знизилася до чотирьох мільйонів євро. Бразилець так і не зіграв за "Реал".

Проблеми Рейньєра

У Мадриді чекали, що Рейньєр згодом розкриє свій потенціал, як це зробили Вінісіус та Родріго. Але після переїзду до столиці Іспанії бразилець уже тричі грав у оренді в інших командах.

Рейнієр
Рейньєр у Бразилії. Фото: instagram.com/reinier.jesus/

Рейньєр 39 разів грав за дортмундську "Боруссію", вигравши Кубок Німеччини, перш ніж провести минулий сезон в оренді в "Жироні". Наразі він захищає кольори італійського "Фрозіноне" у Серії А, де вийшов на поле сім разів. Рейньєр забив один гол і двічі віддав результативну передачу за команду, яка після 18 ігор перебуває на 14 місці.

Його контракт із "Реалом" спливає в червні 2026 року, але Рейньєр все ще сподівається одягнути білу футболку.

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