Жирона готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі

Ніко Гонсалес у футболці "Порту". Фото: instagram.com/nico14

Керівництво іспанської "Жироні" збирається посилити склад задля продовження боротьби за чемпіонський титул. Вже за кілька днів каталонський клуб може поповнити ще один вихованець "Барселони".

"Жирона" веде переговори з Ніко Гонсалесом, повідомляє Marca.

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Тренерський штаб "Жирони" вже кілька років стежить за прогресом 22-річного Ніко Гонсалеса. Каталонці намагалися підписати вихованця "Барселони" ще минулого літа, але не зуміли домовитися з "синьо-гранатовими".

Ніко у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/nico14

Трансфер Ніко Гонсалеса до "Жирони"

Жирона вже веде переговори й з агентами півзахисника, і з керівництвом "Порту", який готовий продати Ніко Гонсалеса за десять мільйонів євро. Проте каталонці мають намір торгуватися та знизити ціну на гравця.

Гонсалес не зумів проявити себе в "Порту" та завоювати місце в основному складі команди. Ще кілька років тому він вважався висхідною зіркою академії "Барселони", проте травми не дали хавбеку розкрити потенціал як "Камп Ноу", так і "Валенсії", де він грав на правах оренди.

"Барселона" зберегла право на викуп контракту свого вихованця, а також отримає відсоток від продажу гравця до іншого клубу.

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