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Жирона готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі

4 січня 2024 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі
Ніко Гонсалес у футболці "Порту". Фото: instagram.com/nico14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво іспанської "Жироні" збирається посилити склад задля продовження боротьби за чемпіонський титул. Вже за кілька днів каталонський клуб може поповнити ще один вихованець "Барселони".

"Жирона" веде переговори з Ніко Гонсалесом, повідомляє Marca.

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Тренерський штаб "Жирони" вже кілька років стежить за прогресом 22-річного Ніко Гонсалеса. Каталонці намагалися підписати вихованця "Барселони" ще минулого літа, але не зуміли домовитися з "синьо-гранатовими".

Ніко Гонсалес
Ніко у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/nico14

Трансфер Ніко Гонсалеса до "Жирони"

Жирона вже веде переговори й з агентами півзахисника, і з керівництвом "Порту", який готовий продати Ніко Гонсалеса за десять мільйонів євро. Проте каталонці мають намір торгуватися та знизити ціну на гравця.

Гонсалес не зумів проявити себе в "Порту" та завоювати місце в основному складі команди. Ще кілька років тому він вважався висхідною зіркою академії "Барселони", проте травми не дали хавбеку розкрити потенціал як "Камп Ноу", так і "Валенсії", де він грав на правах оренди.

"Барселона" зберегла право на викуп контракту свого вихованця, а також отримає відсоток від продажу гравця до іншого клубу.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

Довбик може піти з "Жирони", але є важливий нюанс. 

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб. 

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті". 

"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.

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