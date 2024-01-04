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Жирона готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге

4 января 2024 17:07
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Жирона готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге
Нико Гонсалес в футболке "Порту". Фото: instagram.com/nico14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Жироне" собирается усилить состав ради продолжения борьбы за чемпионский титул. Уже через несколько дней каталонский клуб может пополнить еще один воспитанник "Барселоны". 

"Жирона" ведет переговоры с Нико Гонсалесом, сообщает Marca

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Тренерский штаб "Жироны" уже несколько лет следит за прогрессом 22-летнего Нико Гонсалеса. Каталонцы пытались подписать воспитанника "Барселоны" еще прошлым летом, но не сумели договориться с "сине-гранатовыми". 

Нико Гонсалес
Нико в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/nico14

Трансфер Нико Гонсалеса в "Жирону" 

"Жирона" уже ведет переговоры и с агентами полузащитника, и с руководством "Порту", который готов продать Нико Гонсалеса за десять миллионов евро. Однако каталонцы намерены торговаться и снизить цену на игрока. 

Гонсалес не сумел проявить себя в "Порту" и завоевать место в основном составе команды. Еще несколько лет назад он считался восходящей звездой академии "Барселоны", однако травмы не дали хавбеку раскрыть потенциал как на "Камп Ноу", так и в "Валенсии", где он играл на правах аренды. 

"Барселона" сохранила право на выкуп контракта своего воспитанника, а также получит процент от продажи игрока в другой клуб. 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

Довбик может уйти из "Жироны", но есть важный нюанс. 

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

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