Довбик может уйти из Жироны, но есть важный нюанс

Довбик в матче против "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Форвард сборной Украины Артем Довбик остается одним из лидеров испанской "Жироны". Им интересуются гранды сразу из нескольких европейских чемпионатов.

Агент футболиста рассказал, когда украинец сможет перейти в более сильную команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

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В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги Артем Довбик сделал результативную передачу и помог "Жироне" победить мадридский "Атлетико". Украинец стал лидером сезона по результативным действиям среди всех футболистов в чемпионате Испании.

Когда Довбик уйдет из "Жироны"

Агент 26-летнего форварда Алексей Люндовский напомнил о том, что Артем Довбик связан с "Жироной" контрактом сроком до лета 2028-го года. И в зимнее трансферное окно-2024 лидер "Жироны" точно не будет менять клуб.

Довбик и Цыганков празднуют гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Согласно заявлению агента, в нынешнем сезоне Артем Довбик защищал цвета двух клубов, включая "Днепр-1". Это означает, что как минимум до лета он не сможет подписать контракт с другой командой. Хотя Люндовский подтвердил, что в услугах Довбика заинтересованы топ-клубы Европы.

В 18 матчах Ла Лиги Артем Довбик забил 11 голов и сделал пять результативных передач. "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице. Она набрала столько же очков, сколько и мадридский "Реал".

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