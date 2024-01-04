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Довбик может уйти из Жироны, но есть важный нюанс

4 января 2024 13:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик может уйти из Жироны, но есть важный нюанс
Довбик в матче против "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик остается одним из лидеров испанской "Жироны". Им интересуются гранды сразу из нескольких европейских чемпионатов. 

Агент футболиста рассказал, когда украинец сможет перейти в более сильную команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина". 

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В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги Артем Довбик сделал результативную передачу и помог "Жироне" победить мадридский "Атлетико". Украинец стал лидером сезона по результативным действиям среди всех футболистов в чемпионате Испании. 

Когда Довбик уйдет из "Жироны" 

Агент 26-летнего форварда Алексей Люндовский напомнил о том, что Артем Довбик связан с "Жироной" контрактом сроком до лета 2028-го года. И в зимнее трансферное окно-2024 лидер "Жироны" точно не будет менять клуб. 

Довбик и Цыганков
Довбик и Цыганков празднуют гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

Согласно заявлению агента, в нынешнем сезоне Артем Довбик защищал цвета двух клубов, включая "Днепр-1". Это означает, что как минимум до лета он не сможет подписать контракт с другой командой. Хотя Люндовский подтвердил, что в услугах Довбика заинтересованы топ-клубы Европы. 

В 18 матчах Ла Лиги Артем Довбик забил 11 голов и сделал пять результативных передач. "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице. Она набрала столько же очков, сколько и мадридский "Реал". 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

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