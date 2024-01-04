Довбик может уйти из Жироны, но есть важный нюанс
Форвард сборной Украины Артем Довбик остается одним из лидеров испанской "Жироны". Им интересуются гранды сразу из нескольких европейских чемпионатов.
Агент футболиста рассказал, когда украинец сможет перейти в более сильную команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".
В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги Артем Довбик сделал результативную передачу и помог "Жироне" победить мадридский "Атлетико". Украинец стал лидером сезона по результативным действиям среди всех футболистов в чемпионате Испании.
Когда Довбик уйдет из "Жироны"
Агент 26-летнего форварда Алексей Люндовский напомнил о том, что Артем Довбик связан с "Жироной" контрактом сроком до лета 2028-го года. И в зимнее трансферное окно-2024 лидер "Жироны" точно не будет менять клуб.
Согласно заявлению агента, в нынешнем сезоне Артем Довбик защищал цвета двух клубов, включая "Днепр-1". Это означает, что как минимум до лета он не сможет подписать контракт с другой командой. Хотя Люндовский подтвердил, что в услугах Довбика заинтересованы топ-клубы Европы.
В 18 матчах Ла Лиги Артем Довбик забил 11 голов и сделал пять результативных передач. "Жирона" занимает второе место в турнирной таблице. Она набрала столько же очков, сколько и мадридский "Реал".
Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.
Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.
Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии.
"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну.
Читайте Новини.LIVE!