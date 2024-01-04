Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик стал лидером по результативным действиям в Ла Лиге — Жирона и Атлетико подарили шоу arrow

Довбик стал лидером по результативным действиям в Ла Лиге — Жирона и Атлетико подарили шоу

4 января 2024 00:37
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Довбик стал лидером по результативным действиям в Ла Лиге — Жирона и Атлетико подарили шоу
Радость Жироны. Фото: Twitter/GironaFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Невероятную голевую феерию подарили Жирона и Атлетико – команды на двоих забили 7 голов. Довбик отличиться голом не сумел, но отдал голевой пас и возглавил один из рейтингов.

Сколько опасных моментов было у украинца, в материале Новини. LIVE.

Читайте также:

Довбик начал матч в старте, а Цыганков пропускал игру из-за травмы. В этой игре у Артема было несколько супер шансов забить в первом и втором тайме, помог Жироне забить и получил от Whoscored одну из самых высоких оценок в своей команде 7,3.

Уже на первой минуте украинский форвард, которого называют "Зимним солдатом", поразил падение над воротами, еще один невероятный момент был у него на 62-й минуте. Он низом пробил с левого фланга штрафной с передачи Торре, но Облак вытащил на угловой.

Ассист на свой счет Артем записал в конце первого тайма. Угловой Жирона на левом фланге разыграла под подачу Алейша на ближний угол вратарского, где Довбик себе за спины продолжил на дальнюю для Блинда.

Это был 5-й ассист Довбика в сезоне, вместе с 11 голами он опередил Беллингема в списке лучших по системе гол+пасс.

Сценарий, которому бы позавидовал Альмадовар

В общем по поводу событий на поле, Жирона вышла первой вперед усилиями Валери, затем в первом тайме еще у хозяев забивали Савио и Блинд, как раз из паса Довбика.

А вот у гостей хет-триком отличился Мората. Причем первый гол он забил в ответ на мяч Валери, а затем чуть не сравнял в первом тайме. Его гол отменили из-за офсайда, но все же сравнять счет он сумел во втором тайме.

Однако хозяева все же успели забить победный гол в компенсированное время. Иван Мартин попал в девятку. Удивительное противостояние, которое могло бы лечь в основу сценариев таких режиссеров как Педро Альмадовар.

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну. 

Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время. 

"ПСЖ" резко ответил "Ливерпулю" насчет Мбаппе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме