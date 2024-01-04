Довбик стал лидером по результативным действиям в Ла Лиге — Жирона и Атлетико подарили шоу

Радость Жироны. Фото: Twitter/GironaFC

Невероятную голевую феерию подарили Жирона и Атлетико – команды на двоих забили 7 голов. Довбик отличиться голом не сумел, но отдал голевой пас и возглавил один из рейтингов.

Сколько опасных моментов было у украинца, в материале Новини. LIVE.

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Довбик начал матч в старте, а Цыганков пропускал игру из-за травмы. В этой игре у Артема было несколько супер шансов забить в первом и втором тайме, помог Жироне забить и получил от Whoscored одну из самых высоких оценок в своей команде 7,3.

Уже на первой минуте украинский форвард, которого называют "Зимним солдатом", поразил падение над воротами, еще один невероятный момент был у него на 62-й минуте. Он низом пробил с левого фланга штрафной с передачи Торре, но Облак вытащил на угловой.

🎶 Daley Don Daley 🤪 pic.twitter.com/t1cCnmw966 - Girona FC (@GironaFC) January 3, 2024

Ассист на свой счет Артем записал в конце первого тайма. Угловой Жирона на левом фланге разыграла под подачу Алейша на ближний угол вратарского, где Довбик себе за спины продолжил на дальнюю для Блинда.

Это был 5-й ассист Довбика в сезоне, вместе с 11 голами он опередил Беллингема в списке лучших по системе гол+пасс.

Сценарий, которому бы позавидовал Альмадовар

В общем по поводу событий на поле, Жирона вышла первой вперед усилиями Валери, затем в первом тайме еще у хозяев забивали Савио и Блинд, как раз из паса Довбика.

А вот у гостей хет-триком отличился Мората. Причем первый гол он забил в ответ на мяч Валери, а затем чуть не сравнял в первом тайме. Его гол отменили из-за офсайда, но все же сравнять счет он сумел во втором тайме.

Однако хозяева все же успели забить победный гол в компенсированное время. Иван Мартин попал в девятку. Удивительное противостояние, которое могло бы лечь в основу сценариев таких режиссеров как Педро Альмадовар.

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