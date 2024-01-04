Довбик стал лидером по результативным действиям в Ла Лиге — Жирона и Атлетико подарили шоу
Невероятную голевую феерию подарили Жирона и Атлетико – команды на двоих забили 7 голов. Довбик отличиться голом не сумел, но отдал голевой пас и возглавил один из рейтингов.
Сколько опасных моментов было у украинца, в материале Новини. LIVE.
Довбик начал матч в старте, а Цыганков пропускал игру из-за травмы. В этой игре у Артема было несколько супер шансов забить в первом и втором тайме, помог Жироне забить и получил от Whoscored одну из самых высоких оценок в своей команде 7,3.
Уже на первой минуте украинский форвард, которого называют "Зимним солдатом", поразил падение над воротами, еще один невероятный момент был у него на 62-й минуте. Он низом пробил с левого фланга штрафной с передачи Торре, но Облак вытащил на угловой.
🎶 Daley Don Daley 🤪 pic.twitter.com/t1cCnmw966- Girona FC (@GironaFC) January 3, 2024
Ассист на свой счет Артем записал в конце первого тайма. Угловой Жирона на левом фланге разыграла под подачу Алейша на ближний угол вратарского, где Довбик себе за спины продолжил на дальнюю для Блинда.
Это был 5-й ассист Довбика в сезоне, вместе с 11 голами он опередил Беллингема в списке лучших по системе гол+пасс.
Сценарий, которому бы позавидовал Альмадовар
В общем по поводу событий на поле, Жирона вышла первой вперед усилиями Валери, затем в первом тайме еще у хозяев забивали Савио и Блинд, как раз из паса Довбика.
А вот у гостей хет-триком отличился Мората. Причем первый гол он забил в ответ на мяч Валери, а затем чуть не сравнял в первом тайме. Его гол отменили из-за офсайда, но все же сравнять счет он сумел во втором тайме.
⚽️ 90' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAAA! IVAAAAAAAAAAN MARTIIIIIIIN!- Girona FC (@GironaFC) January 3, 2024
Girona FC 4-3 @Atleti #GironaAtleti pic.twitter.com/XRGYvdZlP9
Однако хозяева все же успели забить победный гол в компенсированное время. Иван Мартин попал в девятку. Удивительное противостояние, которое могло бы лечь в основу сценариев таких режиссеров как Педро Альмадовар.
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