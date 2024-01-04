Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик став лідером за результативними діями в Ла Лізі — Жирона та Атлетико подарували шоу arrow

Довбик став лідером за результативними діями в Ла Лізі — Жирона та Атлетико подарували шоу

4 січня 2024 00:37
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Довбик став лідером за результативними діями в Ла Лізі — Жирона та Атлетико подарували шоу
Радість Жирони. Фото: Twitter/GironaFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неймовірну гольову феєрію подарували Жирона та Атлетико — команди на двох забили 7 голів. Довбик відзначитись голом не зумів, але віддав гольовий пас та очолив один з рейтингів.

Скільки небезпечних моментів було в українця, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Довбик почав матч в старті, а Циганков пропускав гру через травму. В цій грі у Артема було кілька супер шансів забити у першому та другому таймі, допоміг Жироні забити та отримав від Whoscored одну з найвищих оцінок у своїй команді 7,3.

Вже на першій хвилині український форвард, якого називають "Зимовим солдатом", поцілив у падінні над воротами, ще один неймовірний момент був у нього на 62-й хвилині. Він низом пробив із лівого флангу штрафного з передачі Торре, але Облак витягнув на кутовий.

Асист на свій рахунок Артем записав наприкінці першого тайму. Кутовий Жирона на лівому фланзі розіграла під подачу Алейша на ближній кут воротарського, де Довбик собі за спини продовжив на дальню для Блінда.

Це був 5-й асист Довбика в сезоні, разом з 11 голами він випередив Беллінгема у списку кращих за системою гол+пас.

Сценарій, якому б позаздрив Альмадовар

Загалом щодо подій на полі, Жирона вийшла першою вперед зусиллями Валері, потім у першому таймі ще у господарів забивали Савіо та Блінд, як раз з пасу Довбика.

А от у гостей хет-триком відзначився Мората. При чому перший гол він забив у відповідь на м’яч Валері, а потім ледве не зрівняв у першому таймі. Його гол відмінили через офсайд, але все ж зрівняти рахунок він зумів у другому таймі.

Однак, господарі все ж таки встигли забити переможний гол у компенсований час. Іван Мартін поцілив у дев’ятку. Дивовижне протистояння, яке могло б лягти в основу сценаріїв таких режисерів, як Педро Альмадовар.

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.

"Баварія" придбає зіркового форварда в пару до Кейна.

Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі