Довбик став лідером за результативними діями в Ла Лізі — Жирона та Атлетико подарували шоу

Радість Жирони. Фото: Twitter/GironaFC

Неймовірну гольову феєрію подарували Жирона та Атлетико — команди на двох забили 7 голів. Довбик відзначитись голом не зумів, але віддав гольовий пас та очолив один з рейтингів.

Скільки небезпечних моментів було в українця, в матеріалі Новини.LIVE.

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Довбик почав матч в старті, а Циганков пропускав гру через травму. В цій грі у Артема було кілька супер шансів забити у першому та другому таймі, допоміг Жироні забити та отримав від Whoscored одну з найвищих оцінок у своїй команді 7,3.

Вже на першій хвилині український форвард, якого називають "Зимовим солдатом", поцілив у падінні над воротами, ще один неймовірний момент був у нього на 62-й хвилині. Він низом пробив із лівого флангу штрафного з передачі Торре, але Облак витягнув на кутовий.

🎶 Daley Don Daley 🤪 pic.twitter.com/t1cCnmw966 — Girona FC (@GironaFC) January 3, 2024

Асист на свій рахунок Артем записав наприкінці першого тайму. Кутовий Жирона на лівому фланзі розіграла під подачу Алейша на ближній кут воротарського, де Довбик собі за спини продовжив на дальню для Блінда.

Це був 5-й асист Довбика в сезоні, разом з 11 голами він випередив Беллінгема у списку кращих за системою гол+пас.

Сценарій, якому б позаздрив Альмадовар

Загалом щодо подій на полі, Жирона вийшла першою вперед зусиллями Валері, потім у першому таймі ще у господарів забивали Савіо та Блінд, як раз з пасу Довбика.

А от у гостей хет-триком відзначився Мората. При чому перший гол він забив у відповідь на м’яч Валері, а потім ледве не зрівняв у першому таймі. Його гол відмінили через офсайд, але все ж зрівняти рахунок він зумів у другому таймі.

Однак, господарі все ж таки встигли забити переможний гол у компенсований час. Іван Мартін поцілив у дев’ятку. Дивовижне протистояння, яке могло б лягти в основу сценаріїв таких режисерів, як Педро Альмадовар.

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