Довбик отдал голевой пас за Жирону в триллере против Атлетико

Валери открыл счет. Фото: Reuters

Украинский форвард Артем Довбик помог одному из лидеров Чемпионата Испании одержать победу в первом тайме Атлетико в настоящей голевой феерии 3:2. Украинец отдал ассист в конце первого тайма.

Подробности невероятного тайма и видео головного действия Довбика, в материале Новини.LIVE.

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Начиналось все с опасного момента Довбика, когда Артем попал в падение над воротами и быстрого гола Жироны на 2-й минуте. Валери со входа в левый фланг штрафной закрутил под дальнюю стойку.

На 14-й минуте гости сравняли. Гризманн головой перевел в штрафную мяч на Морату, который затем пробил с правого фланга в дальний угол. Рефери дождался решения ВАР и засчитал гол.

Затем ошибка от Коке перед штрафным завершилась перехватом Мартина, который затем не пробил Облака, но Савио сразу добил – 2:1.

Великолепная реакция Довбика

А на 39-й украинец отличился голевым действием. Угловой Жирона на левом фланге разыграла под подачу Алейша на ближний угол вратарского, где Довбик себе за спины продолжил на дальнюю для Блинда.

Правда, даже уступая 2 гола Атлетико чуть не восстановило равновесие. Де Пауль запустил передачу на правый фланг для Мораты за линию защиты, после чего Альваро в штрафной перевел мимо Эрика и пробил в дальнее, а затем уже в компенсированное время Мората забил снова, но гол не засчитали из-за офсайда.

Добавим, что по системе гол+пас Довбик опередил Беллингема.

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