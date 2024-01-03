Довбик отдал голевой пас за Жирону в триллере против Атлетико
Украинский форвард Артем Довбик помог одному из лидеров Чемпионата Испании одержать победу в первом тайме Атлетико в настоящей голевой феерии 3:2. Украинец отдал ассист в конце первого тайма.
Подробности невероятного тайма и видео головного действия Довбика, в материале Новини.LIVE.
Начиналось все с опасного момента Довбика, когда Артем попал в падение над воротами и быстрого гола Жироны на 2-й минуте. Валери со входа в левый фланг штрафной закрутил под дальнюю стойку.
На 14-й минуте гости сравняли. Гризманн головой перевел в штрафную мяч на Морату, который затем пробил с правого фланга в дальний угол. Рефери дождался решения ВАР и засчитал гол.
Celebra, Savinho, celebraaaaaaaaaaaaaaaaa 😍 #GironaAtleti | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/6jS1Lqcl8m- Girona FC (@GironaFC) January 3, 2024
Затем ошибка от Коке перед штрафным завершилась перехватом Мартина, который затем не пробил Облака, но Савио сразу добил – 2:1.
Великолепная реакция Довбика
А на 39-й украинец отличился голевым действием. Угловой Жирона на левом фланге разыграла под подачу Алейша на ближний угол вратарского, где Довбик себе за спины продолжил на дальнюю для Блинда.
Правда, даже уступая 2 гола Атлетико чуть не восстановило равновесие. Де Пауль запустил передачу на правый фланг для Мораты за линию защиты, после чего Альваро в штрафной перевел мимо Эрика и пробил в дальнее, а затем уже в компенсированное время Мората забил снова, но гол не засчитали из-за офсайда.
Добавим, что по системе гол+пас Довбик опередил Беллингема.
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