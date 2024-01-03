Довбик віддав гольовий пас за Жирону в трилері проти Атлетико

Валері відкрив рахунок. Фото: Reuters

Український форвард Артем Довбик допоміг одному з лідерів Чемпіонату Іспанії перемогти в першому таймі Атлетико у справжній гольовій феєрії 3:2. Українець віддав асист наприкінці першого тайму.

Подробиці неймовірного тайму та відео голевої дії Довбика, в матеріалі Новини.LIVE.

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Розпочиналось все з небезпечного моменту Довбика, коли Артем поцілив у падінні над воротами та швидкого голу Жирони на 2-й хвилині. Валері із входу до лівого флангу штрафного закрутив під дальню стійку.

На 14-й хвилині гості зрівняли. Грізманн головою перевів до штрафного м'яч на Морату, який потім пробив із правого флангу в дальній кут. Рефері дочекався рішення ВАР та зарахував гол.

Потім помилка від Коке перед штрафним завершилась перехоплення Мартіна, який потім не пробив Облака, але Савіо одразу добив — 2:1.

Чудова реакція Довбика

А на 39-й українець відзначився гольовою дією. Кутовий Жирона на лівому фланзі розіграла під подачу Алейша на ближній кут воротарського, де Довбик собі за спини продовжив на дальню для Блінда.

Щоправда, навіть поступаючись у 2 голи Атлетико ледве не відновило рівновагу. Де Пауль запустив передачу на правий фланг для Морати за лінію захисту, після чого Альваро в штрафному переклав повз Еріка та пробив у дальній, а потім вже в компенсований час Мората забив знову, але гол не зарахували через офсайд.

Додамо, що за системою гол+пас Довбик обійшов Беллінгема.

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